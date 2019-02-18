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СБУ спіймала на хабарі слідчого поліції

Поліцейського затримали після отримання всієї суми хабара
Співробітники Служби безпеки України затримали слідчого одного з райвідділів поліції Київщини, який вимагав хабар у 2 тисячі доларів США.
СБУ спіймала на хабарі слідчого поліції Фото: ssu.gov.ua

Поліцейський вимагав хабар від місцевого мешканця за повернення автомобіля, вилученого за ознаками підробки свідоцтва про його реєстрацію, повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що поліцейського затримали після отримання всієї суми хабара.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що у Львові інспектора патрульної поліції затримано за підозрою в отриманні хабара.

 

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18 02 2019 10:15
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