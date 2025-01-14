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СБУ та НАБУ викрили схему розкрадання грошей Укренерго на 60 мільйонів

14 січня 2025, 17:32
СБУ та НАБУ викрили схему розкрадання грошей Укренерго на 60 мільйонів
Фото: УНН
Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Служба безпеки та НАБУ викрили масштабну схему розкрадання коштів Національної енергетичної компанії "Укренерго".
 
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
 
У організації оборудки підозрюється колишній заступник голови Харківської обласної ради, який на момент вчинення правопорушення був депутатом облради, а зараз - переховується за кордоном.
 
За даними джерел "Економічної правди" йдеться про ексзаступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача.
 
За матеріалами справи, у квітні 2022 року він разом зі спільниками організував схему розкрадання електроенергії Укренерго на 58,44 млн грн.
 
До незаконної діяльності депутат залучив 2 спільників: засновника та директорку приватної компанії у Києві, яка торгує енергоносіями.
 
Разом вони створили три фіктивні фірми, через які отримували електроенергію з Об’єднаної енергосистеми України та продавали кінцевим споживачам.
 
Жодна з цих фірм не платила Укренерго за отриману електроенергію.
 
При цьому одержані від споживачів прибутки фігуранти виводили у тінь, під виглядом сплати боргових зобов’язань перед афілійованими компаніями.
 
Далі ці "кошти, сплачені як борг" переводили на рахунки іншої компанії, яка зареєстрована на Балканах.
 
Відповідно до висновків комісійної судової економічної експертизи, у результаті цих дій ПрАТ "НЕК "Укренерго" заподіяно збитків на суму 58,44 млн грн, зазначають правоохоронці.
 
Ексдепутата та директорку підприємства, які перебувають за кордоном, підозрюють в організації та сприянні привласненню майна в особливо великих розмірах організованою групою, а також у відмиванні незаконно здобутих коштів.
 
Дії засновника приватної компанії також стосуються привласнення майна та відмивання коштів. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
 
У разі доведення вини фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
СБУУкренерговійна в Україні

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