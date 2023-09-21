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ПОЛІТИКА

СБУ та ВМС завдали безпілотниками потужного удару по аеродрому "Саки" – ЗМІ

21 вересня 2023, 10:32
СБУ та ВМС завдали безпілотниками потужного удару по аеродрому
Джерело: wikipedia
В той момент на летовищі знаходилось близко 12 літаків.

В ніч на 21 вересня спільними діями Служби безпеки України та Військово-морських сил ЗСУ було завдано удару по військовому аеродром "Саки" у тимчасово окупованому Криму/

Про це  повідомляють Цензор.НЕТ,УП.

Зазначається, що в момент удару на військовому аеродромі знаходилось щонайменше 12 російських літаків Су-24 та Су-30, а також ПЗРК "Панцирь". Також на аеродромі розміщена база підготовки операторів БПЛА "Mojaher", які рф використовує для ударів по Україні.

"Внаслідок ударів СБУ та ВМС завдано серйозних пошкоджень техніці окупантів. Для ураження ворога використали безпілотники, які перенавантажили російську ППО, а потім - запустили ракети "Нептун"", - пише видання.

В ніч на четвер Міноборони росії визнало масовану атаку безпілотників на Крим, заявивши, що збито 19 безпілотників над акваторією Чорного моря та Кримом

Місцеві пабліки повідомили, що вибухи над окупованим півостровом чули в різних його частинах.

російські окупанти на разі не визнали втрат, однак російські телеграм-канали підтверджують руйнування та втрати на аеродромі та заявляють про щонайменше 30 загиблих.

КримаеродромСБУвмсвійна

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