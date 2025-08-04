Дрони СБУ влучили по винищувачах рф у Саках

Аеродром "Саки" в Криму є ключовою авіабазою росії для операцій у Чорному морі.

Цієї ночі безпілотники ЦСО "А" Служби безпеки України "завітали" на військовий аеродром "Саки" в тимчасово окупованому Криму, який є ключовою авіабазою росії для операцій у Чорному морі.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram.

Внаслідок удару по території аеродрому було уражено склад авіаційного озброєння. Зазначається, що повністю знищено літак Су-30СМ, ще один – пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24.

"Ворог поніс значні збитки. Адже тільки один літак Су-30СМ може коштувати в середньому від 35 до 50$ млн", – йдеться у повідомленні.