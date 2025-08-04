Дрони СБУ влучили по винищувачах рф у Саках
04 серпня 2025, 13:35
фото Facebook
Аеродром "Саки" в Криму є ключовою авіабазою росії для операцій у Чорному морі.
Цієї ночі безпілотники ЦСО "А" Служби безпеки України "завітали" на військовий аеродром "Саки" в тимчасово окупованому Криму, який є ключовою авіабазою росії для операцій у Чорному морі.
Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram.
Внаслідок удару по території аеродрому було уражено склад авіаційного озброєння. Зазначається, що повністю знищено літак Су-30СМ, ще один – пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24.
"Ворог поніс значні збитки. Адже тільки один літак Су-30СМ може коштувати в середньому від 35 до 50$ млн", – йдеться у повідомленні.
Крім того, у спецслужбі поінформували, що у результаті спецоперації ЦСО "А" СБУ на території аеродрому також уражено склад авіаційного озброєння.
"Успішна спецоперація СБУ в Саках — це черговий крок до послаблення можливостей ворога вести загарбницьку війну проти України. Окупанти мають пам'ятати, що ніколи не почуватимуть себе в безпеці на нашій землі", – наголосили в СБУ.