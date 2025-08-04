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Дрони СБУ влучили по винищувачах рф у Саках

04 серпня 2025, 13:35
Дрони СБУ влучили по винищувачах рф у Саках
фото Facebook
Аеродром "Саки" в Криму є ключовою авіабазою росії для операцій у Чорному морі.
Цієї ночі безпілотники ЦСО "А" Служби безпеки України "завітали" на військовий аеродром "Саки" в тимчасово окупованому Криму, який є ключовою авіабазою росії для операцій у Чорному морі.
 
Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram.
 
Внаслідок удару по території аеродрому було уражено склад авіаційного озброєння. Зазначається, що повністю знищено літак Су-30СМ, ще один – пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24. 
 
"Ворог поніс значні збитки. Адже тільки один літак Су-30СМ може коштувати в середньому від 35 до 50$ млн", – йдеться у повідомленні.
 
Крім того, у спецслужбі поінформували, що у результаті спецоперації ЦСО "А" СБУ на території аеродрому також уражено склад авіаційного озброєння.
 
"Успішна спецоперація СБУ в Саках — це черговий крок до послаблення можливостей ворога вести загарбницьку війну проти України. Окупанти мають пам'ятати, що ніколи не почуватимуть себе в безпеці на нашій землі", – наголосили в СБУ.

 

війна в Українівинищувачіросія окупанти

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