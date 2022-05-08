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СБУ: в Україні запущений онлайн-сервіс із пошуку військовополонених

Об'єднаний центр з пошуку та звільнення полонених запровадив швидку форму подачі заяв про зниклих безвісти українців в умовах війни, а також тих, хто потрапив у полон до окупантів.
СБУ: в Україні запущений онлайн-сервіс із пошуку військовополонених Фото з вільного доступу
Повідомляється, що тепер є можливість розповісти про обставини зникнення особи через онлайн-форму, а хто вже звертався до Об’єднаного центру раніше, тим не потрібно повторно заповнювати електронну форму.
В СБУ підкреслили, що відправлені через форму дані є конфіденційними і не потраплять до сторонніх осіб. Окрім того, там застерегли від надання інформації про полонених і власних персональних даних не уповноваженим організаціям та особам, а також анонімним джерелам.
Об’єднаним центром раніше реалізовано звільнення з полону та повернуто на підконтрольну Уряду України територію 573 особи, нагадується в повідомленні.
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05 08 2022 17:34
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