СБУ вдарила по авіабазі "Джанкой" у Криму та порту в Керчі

Під удар також потрапили склади боєприпасів.

Бійці спецпідрозділу "Альфа" СБУ в ніч на 8 липня атакували військову інфраструктуру росіян у тимчасово окупованому Криму.

Про це інформує СБУ.

Під удар спецпризначенців потрапила авіабаза "Джанкой" – на її території пошкоджено склади з технікою та зброєю, а також ретранслятори для ударних та розвідувальних дронів "Оріон". Воїни також атакували порт "Крим" у Керчі, а в Червоному й Новогригорівці влучили у склади пально-мастильних матеріалів та снарядів.

Військові біля Покровська Донецької області знищили російський логістичний хаб із наземними роботизованими комплексами, дронами та снарядами, який забезпечував логістичну підтримку армії рф на цій ділянці фронту. У Стилі та Гранітному на донецькому напрямку СБУ знищила військові склади, а в Кам'янці та Комиш-Зорі на запорізькому напрямку уразила пункти дислокації пілотів дронів. Ліквідовано керівний склад підрозділів безпілотних систем та пілоти дронів.