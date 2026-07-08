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СБУ вдарила по нафтоперекачувальній станції в Башкортостані

08 липня 2026, 15:07
СБУ вдарила по нафтоперекачувальній станції в Башкортостані
Вона розташована за 1,5 тисячі кілометрів від українського кордону.
Служба безпеки України завдала удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Черкаси" в Республіці Башкортостан. Вона розташована за 1,5 тисячі кілометрів від українського кордону.
 
Про це повідомили в СБУ.
 
Як зазначається, нафтовий об’єкт уразили щонайменше вісім українських дронів. Внаслідок удару виникла пожежа в районі резервуарного парку та на виробничих потужностях станції.
 
ЛВДС "Черкаси" є одним із ключових об'єктів системи "Транснефть – Урал". Вона забезпечує приймання, накопичення, зберігання та перекачування нафтопродуктів з Уфимського нафтопереробного вузла до магістральних нафтопродуктопроводів. Через цю станцію щороку транспортується майже 2 мільйони тонн нафтопродуктів, а резервуарний парк налічує 27 резервуарів загальним об’ємом понад 385 тисяч кубічних метрів.
 
У СБУ зазначили, що атаки на такі об’єкти суттєво ускладнюють логістику постачання нафтопродуктів у центральних і східних регіонах росії, а також до російського військово-промислового комплексу.
СБУвійна в Україніросія окупанти

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