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ПОЛІТИКА

СБУ вдарили по нафтобазах росії (оновлено)

09 травня 2024, 14:14
СБУ вдарили по нафтобазах росії (оновлено)
Джерело: соцмережі
Ці НПЗ є перевалювальними.

У ніч на четвер, 9 травня, у Краснодарському краї росії пролунала серія вибухів.Українські безпілотники атакували дві нафтобази у селі Юрівка побилзу міста Анапа.

Про це повідомили джерела в правоохороних органах агенству "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що нафтобази були уражені ударними БПЛА Служби безпеки України.

Джерело також повідомило, що дві НПЗ у селі Юрівка є перевалювальними. Їх використовували для постачання пального військам рф у тимчасово окупованому Криму.

 "У російських пабліках поширюється відео пожеж, що виникли внаслідок прильотів. Місцева влада каже, що пожежі ліквідовують 62 людини й понад 100 одиниць техніки, а це означає, що палає потужно", - йдеться в повідомленні.

Останнім часом на російських нафтобазах та нафтопереробних заводах дедалі частіше виникає "бавовна". Це призвело до дефіциту бензину у країни-терориста.

Зранку 9 травня український далекобійний дрон уразив НПЗ "Газпром нафтохім Салават" у російській республіці Башкортостан.

За даними джерел видання, це був дрон СБУ, який встановив історичний рекорд, подолавши відстань у 1500 км. Безпілотник влучив в установку каталітичного крекінгу нафти. 

Газпром нафтохім Салават" є одним із найбільших у росії виробничих комплексів з нафтопереробки та нафтохімії. Він спеціалізується на виробництві бензину, дизпалива та інших видів нафтопродуктів.

СБУНПЗатака дронів

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