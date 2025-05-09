СБУ вперше в історії України викрила агентів воєнної розвідки Угорщини

Затриманими виявилися колишній військовий та ексслужбовиця.

Служба безпеки України повідомила про виявлення та нейтралізацію агентурної мережі, яка, за даними слідства, працювала на військову розвідку Угорщини. Це перший задокументований випадок діяльності угорських спецслужб на шкоду нашій державі. Основним завданням агентів було збирання чутливої інформації про обороноздатність Закарпатської області, зокрема про стан протиповітряної оборони, пересування українських військових, а також про суспільні настрої в разі можливого входження на територію області іноземного військового контингенту.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко, який уточнив, що контррозвідка затримала двох учасників розвідувального осередку.

За результатами слідства вдалося ідентифікувати й куратора мережі ‒ кадрового офіцера військової розвідки Угорщини, який здійснював координацію дій агентів.

Один із затриманих ‒ 40-річний мешканець Берегівського району, колишній військовослужбовець. За оперативними даними, його завербували ще у 2021 році, після чого перевели у так званий "режим очікування". Активізували його у вересні 2024 року, коли він отримав конкретні завдання, пов’язані з аналізом обстановки в регіоні.

Зокрема, агент мав зібрати інформацію про:

реакцію населення і військових на можливу появу в області миротворчих підрозділів, включно з угорськими;

доступність зброї та військового спорядження на тіньовому ринку;

масштаби міграції угорськомовного населення;

кількість і склад військових підрозділів у регіоні;

забезпеченість та чисельність правоохоронних структур на Закарпатті.

Окрім цього, зафіксовано, що він проводив розвідку позицій Сил оборони України, зокрема шукав координати розміщення зенітно-ракетних комплексів С-300. Після виконання завдань агент виїхав до Угорщини, аби особисто передати зібрані дані своєму куратору. Для перетину кордону він скористався медичною довідкою, оформленою нібито для догляду за тяжкохворим батьком, якого планували лікувати за кордоном.

Під час особистої зустрічі представник угорської розвідки передав агенту готівку на подальше виконання поставлених задач, у тому числі на розбудову агентурної мережі. СБУ з’ясувала, що чоловік намагався завербувати щонайменше двох нових інформаторів. Іноземна спецслужба мала намір розширити розвідувальні можливості не лише на Закарпатті, а й у напрямку збору даних із прифронтових і бойових зон.

У березні 2025 року контррозвідка СБУ задокументувала другу зустріч агента зі своїм куратором. Тоді йому передали спеціальний мобільний телефон із програмним забезпеченням для захищеного зв’язку. Після цього агент отримав нові інструкції: виявити службові автомобілі, які належать представникам Сил безпеки й оборони на Закарпатті, а також знайти джерела, які б могли передавати інформацію про втрати ЗСУ та актуальну ситуацію на фронті. Для цього агент уже налагодив контакт із представником оборонного сектору.

Другою затриманою стала колишня військовослужбовиця українських Сил безпеки та оборони, яка звільнилася зі служби у 2025 році. За оперативною інформацією, вона надавала угорським спецслужбам відомості про наявність літальних апаратів у Закарпатській області, а також про стан оборонної інфраструктури у військовій частині, де раніше проходила службу.

СБУ провела обшуки за місцями проживання обох підозрюваних. У фігурантів вилучені мобільні телефони та інші докази, що підтверджують їхню підривну діяльність.

Фігурантам справи повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України ‒ державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зараз вони перебувають під вартою. У разі доведення вини їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Речник СБУ наголосив, що триває подальша робота з документування всієї структури агентурної мережі та встановлення її зв’язків. Вживаються заходи щодо притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до шпигунської діяльності на користь іноземної держави.