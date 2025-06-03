СБУ втретє вразила Кримський міст

3 червня незаконно побудований росіянами Кримський міст уразили вибухівкою, закладеною на рівні дна.

"СБУ провела нову унікальну спецоперацію і втретє вразила Кримський міст – цього разу під водою. Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об’єкта. І сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 4.44 ранку перший вибуховий пристрій був активований", – йдеться у повідомленні.

Українська спецслужба розповіла, що внаслідок спецоперації були сильно пошкоджені підводні підпірки опор мосту на рівні дна, цьому "посприяли" 1,1 тонна вибухівки в тротиловому еквіваленті.

"Фактично міст перебуває в аварійному стані", – підкреслили в СБУ.

Служба наводить коментар свого голови Василя Малюка, який особисто контролював проведення операції та координував її планування.

"Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі уразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним обʼєктам рф немає місця на території нашої держави", – заявив посадовець.

Він підкреслив, що "Кримський міст – абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ".

"Крим – це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь", – наголосив Малюк.