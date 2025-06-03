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СБУ втретє вразила Кримський міст

03 червня 2025, 14:39
СБУ втретє вразила Кримський міст
Скриншот відео: ssu.gov.ua
Малюк розкрив деталі нової операції
3 червня незаконно побудований росіянами Кримський міст уразили вибухівкою, закладеною на рівні дна.
 
Про це проінформувала Служба безпеки України.
 
"СБУ провела нову унікальну спецоперацію і втретє вразила Кримський міст – цього разу під водою. Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об’єкта. І сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 4.44 ранку перший вибуховий пристрій був активований", – йдеться у повідомленні.
 
Українська спецслужба розповіла, що внаслідок спецоперації були сильно пошкоджені підводні підпірки опор мосту на рівні дна, цьому "посприяли" 1,1 тонна вибухівки в тротиловому еквіваленті.
 
"Фактично міст перебуває в аварійному стані", – підкреслили в СБУ.
 
Служба наводить коментар свого голови Василя Малюка, який особисто контролював проведення операції та координував її планування.
 
"Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі уразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним обʼєктам рф немає місця на території нашої держави", – заявив посадовець.
 
Він підкреслив, що "Кримський міст – абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ".
 
"Крим – це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь", – наголосив Малюк.

 

війна в Україніросія окупантикримський міст

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