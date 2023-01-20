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ПОЛІТИКА

СБУ викрила і знешкодила групу коригувальників російських ракетних ударів по Дніпру

20 січня 2023, 12:23
СБУ викрила і знешкодила групу коригувальників російських ракетних ударів по Дніпру
Фото: ssu.gov.ua
Під час оперативних дій затримано сімох російських агентів

Контррозвідка Служби безпеки України знешкодила агентурну мережу російського генштабу, яка коригувала ракетні удари по Дніпру,  повідомляє прес-служба СБУ.

"Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала діючу агентурну мережу головного управління генштабу збройних сил рф (більше відому як гру) у результаті багатоетапної спецоперації у Дніпрі", - ідеться в повідомленні.

За словами очільника Служби безпеки України Василя Малюка, під час оперативних дій затримано сімох російських агентів.

"СБУ провела чергову важливу спецоперацію з викриття та затримання ворожих агентів. Це результат кропіткої роботи наших контррозвідників. Ми системно відпрацьовуємо всіх, хто допомагає наводити російські ракети на наші міста. Кожен навідник чи коригувальник має усвідомити – його дії не залишаться без покарання. Служба безпеки та весь український народ не пробачить таких злочинів. Агентам рф доведеться сповна відповісти за скоєне", – заявив очільник СБУ.

За наявними даними, затримані передавали росіянам координати об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств.

Ці відомості загарбники використовували для підготовки і здійснення ракетних ударів по місту. А після обстрілів агенти відвідували місця влучань, щоб встановити наслідки повітряних атак і повторно скоригувати.

Наразі перевіряється інформація про можливу причетність затриманих до ракетного удару російської федерації по житловому будинку у Дніпрі 14 січня цього року.

Крім того, агенти рф збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону, намагаючись виявити позиції української системи протиповітряної оборони.

Всю зібрану інформацію вони передавали представникам головного управління генштабу зс рф через резидента групи.


війнаСБУУкраїнарф тероризм

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