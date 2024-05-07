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СБУ викрила мережу ФСБ, яка хотіла ліквідувати Зеленського, Буданова та Малюка

07 травня 2024, 14:07
СБУ викрила мережу ФСБ, яка хотіла ліквідувати Зеленського, Буданова та Малюка
Фото: ssu.gov.ua
Зазначається, що до мережі входило 5 агентів російської ФСБ.

Служба безпеки України викрила мережу агентів 5 служби ФСБ, які готували вбивство президента України. Зокрема, затримано двох полковників Управління державної охорони України.

Про це повідомляє СБУ.

"Контррозвідка та слідчі СБУ зірвали плани ФСБ із ліквідації президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави. Реалізувати плани мала агентурна мережа, яку завчасно викрила Служба безпеки України за сприяння керівництва Управління державної охорони. До складу мережі, діяльність якої ФСБ курувала з москви, входили двоє полковників УДО, які зливали секретну інформацію рф", – йдеться в заяві СБУ.

Так, із завдань агентів було знайти виконавця, який візьме у заручники, а потім і ліквідує Зеленського. Шукали таку людину серед військових, наближених до охорони президента.

Зазначається, що крім Зеленського, група планувала також ліквідувати голову СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців. Буданова планували ліквідувати перед Великоднем. 

"План ворога був наступний: спочатку завербований агент повинен був спостерігати за переміщенням особи під охороною та передавати ворогу інформацію. За координатами будинку, де мав перебувати посадовець, планувалося завдати ракетний удар. Потім збиралися атакувати дроном людей, що залишилися на місці ураження. Після цього росіяни планували поцілити ще однією ракетою, у тому числі задля знищення слідів застосування дрона", – зазначили в СБУ.

СБУФСБвійна в Україніросія-агресор

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