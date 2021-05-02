СБУ викрила на Запоріжжі сепаратистів, які хотіли відродити Радянський Союз

Служба безпеки України викрила у Запорізькій області групу людей, яка агітувала за відродження Радянського Союзу.

Про це повідомляє "Громадське з посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, учасники групи входили до одного з проросійських радикальних рухів, що виступає за "відродження оновлених республік СРСР". Фігуранти справи нібито мали агітувати населення за повернення у "правове поле СРСР", потім вони планували сформувати радянські органи влади через "народовладдя".

СБУ повідомляє, що фігуранти хотіли провести фейкові "всесоюзні вибори" для створення альтернативних органів управління всіх рівнів.

"Кінцевою метою учасників руху є відновлення СРСР через проведення "відкритого волевиявлення народу". Офіційні органи влади України мали скласти повноваження на користь новообраної радянської влади", — передає пресслужба.

В СБУ зазначили, що учасники угруповання виконували "інструкції кураторів із РФ". Так, вони мали звернутися до органів влади з офіційними заявами про нібито бажання громадян відновити Українську РСР.

Співробітники задокументували, що організаторка українського осередку звернулася з заявою до держорганів щодо відкриття в селищі Запоріжжя виборчої дільниці для проведення фейкового голосування. Вона також вимагала профінансувати "вибори" з місцевого бюджету, кажуть слідчі.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігурантки, вилучили комп'ютерну техніку, агітаційні матеріали та документацію "з підтвердженням злочинної діяльності".

Відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу - дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років із конфіскацією майна чи без неї.

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