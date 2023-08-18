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СБУ викрила схему з постачання неякісних снарядів для армії

18 серпня 2023, 16:09
СБУ викрила схему з постачання неякісних снарядів для армії
Фото: Укрінформ
За даними слідства, до схеми причетні керівники трьох приватних компаній.

Співробітники Служби безпеки України викрили корупційну схему, що призвела до зриву державного замовлення на виробництво боєприпасів для ЗСУ напередодні повномасштабного вторгнення рф.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Йдеться про контракт на поставку артилерійських мін на загальну суму майже 270 млн грн.

Відповідно до підписаних договорів вони мали відвантажити бойові засоби ураження до лютого 2022 року. Однак до цього строку компанії поставили до Міноборони лише частину замовлених мін, які, до того ж, виявились бракованими через використання в них неякісного пороху.

Під час випробувань снарядів фахівці оборонного відомства виявили, що ці міни призводять до виведення з ладу самого артилерійського озброєння.

Після цього браковану партію було повернуто компаніям-виробникам для виправлення виявлених недоліків. Проте ті й досі не усунули технічні несправності продукції й, як наслідок, не поставили нашим воїнам жодної одиниці боєприпасів згідно з держзамовленням.

Ділкам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене у великих розмірах.

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