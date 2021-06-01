СБУ викрила в Києві терористів-неонацистів на чолі з "Гітлером"

Служба безпеки України припинила у Києві діяльність неонацистської терористичної групи, послідовників австралійського терориста Брентона Тарранта.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"У ході досудового розслідування встановлено, що лідером угруповання є зловмисник на прізвисько "Гітлер". Він через електронні засоби зв’язку та месенджери організував конспіративну мережу з масового розповсюдження матеріалів, зокрема "маніфесту" Б.Тарранта із закликами та інструкціями щодо вчинення терактів на расовому і релігійному ґрунті", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, "Маніфест" також був спеціально перекладений українською і російською мовами та поширювався у вигляді друкованого видання, що неодноразово викликало гострокритичні відгуки від зовнішньополітичних відомств Австралії та Нової Зеландії.

В пресслужбі відзначили, що за результатами проведення комплексу слідчих дій, у тому числі відповідних експертиз та обшуків, правоохоронці отримали докази причетності "Гітлера" до злочинної діяльності. Також вилучено друковані видання "маніфесту", засоби зв’язку та оргтехніку, із використанням якої поширювали терористичні матеріали, а також неонацистську символіку.

Як зазначається, "Маніфест" також був спеціально перекладений українською і російською мовами та поширювався у вигляді друкованого видання, що неодноразово викликало гострокритичні відгуки від зовнішньополітичних відомств Австралії та Нової Зеландії.

В пресслужбі відзначили, що за результатами проведення комплексу слідчих дій, у тому числі відповідних експертиз та обшуків, правоохоронці отримали докази причетності "Гітлера" до злочинної діяльності. Також вилучено друковані видання "маніфесту", засоби зв’язку та оргтехніку, із використанням якої поширювали терористичні матеріали, а також неонацистську символіку.

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