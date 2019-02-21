СБУ викрила виборчу піраміду на чолі з депутатом Верховної Ради, - ВІДЕО

Служба безпеки України викрила виборчу піраміду на чолі з депутатом Верховної Ради.

"У значній частині регіонів сьогодні проводять понад 30 обшуків. Мета - документування створення так званих виборчих пірамід і недопущення їх використання на виборах. Підставою стала інформація про створення злочинної організації за участю і з провідною роллю громадян Російської Федерації і громадян України, які співпрацюють з російськими спецслужбами", - заявив на брифінгу в четвер заступник голови СБУ Віктор Кононенко.

Керівником всієї цієї організації є народний депутат України, ім'я якого в СБУ спочатку не називали. Під ним були три координатори, відповідальних за різні регіони. Під кожним з них - координатори нижчого рівня, які відповідають за дві області, і так далі. На найнижчому рівні перебували місцеві жителі, які мали забезпечити необхідну кількість голосів на користь конкретного кандидата.



Фото: ssu.gov.ua

СБУ має платіжні відомості групи з 151 округу в Полтавській області, де вказано 216 старших на виборчих дільницях і 3250 членів низових "десяток". На їх підставі слідство припускає, що в цілому по Україні в піраміду могли бути залучені понад 680 тисяч осіб.

Кононенко підкреслив, що багато членів піраміди безпосередньо з пов'язані з РФ. Наприклад, у Вінницькій області відповідальним був громадянин РФ Володимир Рябий, який 2012 року був довіреною особою кандидата в президента РФ Володимира Жириновського. В Одеській області відповідальною була громадянка України Ганна Матюхіна, яка 2011 року працювала у виборчому штабі "Єдиної Росії", а 2012 року - в штабі Володимира Путіна.

За даними СБУ, формування піраміди почалося ще наприкінці 2018 року.

Прес-служба СБУ опублікувала відео з розшифровкою дзвінків учасників схеми.

"Кошти на підготовку цієї піраміди і звіти про її створення почали складати ще до офіційного початку президентської виборчої кампанії. Формування піраміди продовжилося в січні 2019 року", - сказано в повідомленні.

Для організації "пірамід" надходили транші готівки в іноземній валюті, яку тут конвертували в гривню і роздавали на місцях. Зарплати "старших" по ділянках і членів "десяток" збільшувалися в міру наближення виборів, а обсяги фінансування в різних регіонах були розраховані з огляду на кількості виборців, розмір округів і чисельність дільничних комісій.

Згідно з опублікованими матеріалами, фінансуванням схеми займався депутат Верховної Ради Руслан Богдан ("Батьківщина"): він відповідав за фінансування агітаторів, спостерігачів на виборах і організаторів штабів. За організацію штабів у північних і центральних регіонах відповідав Вартан Юмукян (голова партії "Єдина Україна", екс-радник голови Луганської обласної адміністрації), в західних - Владислав Ковалевський, у східних - Євген Матвійчук. Усі вони були керівниками ТОВ "Смарт Пауер", що займається дослідженням кон'юнктури ринку та громадської думки.

Раніше, з'явилася інформація, що слідчі проводять масові обшуки у представників штабу Юлії Тимошенко. Кононенко підтвердив факт обшуків, але відмовився підтвердити, що вони пов'язані з "Батьківщиною".