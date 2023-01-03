СБУ виявила ще одну катівню російських окупантів на звільненій Миколаївщині: людей били током і душили пакетами

У застінках воєнні злочинці насильно тримали і жорстоко катували місцевих жителів за відмову співпрацювати з ворогом

Служба безпеки України виявила ще одну катівню російських окупантів під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївської області. Загарбники облаштували її в приватному будинку в селищі Олександрівка, повідомляє прес-служба СБУ.

У застінках воєнні злочинці насильно тримали і жорстоко катували місцевих жителів за відмову співпрацювати з ворогом.

З людей намагались "вибити" адреси патріотів, зокрема учасників руху опору.

Окупанти душили людей пакетами, били важкими предметами і застосовували електрошокер. Правоохоронці виявили "знаряддя" тортур.