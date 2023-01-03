Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

СБУ виявила ще одну катівню російських окупантів на звільненій Миколаївщині: людей били током і душили пакетами

03 січня 2023, 14:42
СБУ виявила ще одну катівню російських окупантів на звільненій Миколаївщині: людей били током і душили пакетами
СБУ. Катівня на Миколаївщині
У застінках воєнні злочинці насильно тримали і жорстоко катували місцевих жителів за відмову співпрацювати з ворогом

Служба безпеки України виявила ще одну катівню російських окупантів під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївської області. Загарбники облаштували її в приватному будинку в селищі Олександрівка, повідомляє прес-служба СБУ.

У застінках воєнні злочинці насильно тримали і жорстоко катували місцевих жителів за відмову співпрацювати з ворогом.

З людей намагались "вибити" адреси патріотів, зокрема учасників руху опору.

Окупанти душили людей пакетами, били важкими предметами і застосовували електрошокер. Правоохоронці виявили "знаряддя" тортур.


Останні матеріали

Українське століття. У кожній сучасній війні Україна була головним призом – Хел Брендс
Політика
Українське століття. У кожній сучасній війні Україна була головним призом – Хел Брендс
Переклад iPress – 03 січня 2023, 17:15
Війна 2022 року в ретроспективі. Як Україна змогла перевершити результат – Філіппс О’Брайен
Політика
Війна 2022 року в ретроспективі. Як Україна змогла перевершити результат – Філіппс О’Брайен
Переклад iPress – 03 січня 2023, 14:01
Перелом у війні росії проти України. Метою 2023 року має стати надання Києву зброї для її завершення на умовах України – Financial Times
Політика
Перелом у війні росії проти України. Метою 2023 року має стати надання Києву зброї для її завершення на умовах України – Financial Times
Переклад iPress – 03 січня 2023, 11:06
Чи розвалить злий геній Маск Twitter і про нього забудуть, як про Friendster чи MySpace? – The Atlantic
Бізнес & Фінанси
Чи розвалить злий геній Маск Twitter і про нього забудуть, як про Friendster чи MySpace? – The Atlantic
Переклад iPress – 02 січня 2023, 14:32
Україна переможе. Але коли? П'ять можливих сценаріїв війни у 2023 році від відомих військових експертів – BBC
Політика
Україна переможе. Але коли? П'ять можливих сценаріїв війни у 2023 році від відомих військових експертів – BBC
Переклад iPress – 02 січня 2023, 11:51
путін переграв самого себе. Як війна зруйнувала російську бізнес-модель – Deutsche Welle
Бізнес & Фінанси
путін переграв самого себе. Як війна зруйнувала російську бізнес-модель – Deutsche Welle
Переклад iPress – 02 січня 2023, 10:24
росія втратила можливість тиску на Україну. Як битва за Донбас вплинула на український успіх у війні – підсумки та прогнози від військових аналітиків
Політика
росія втратила можливість тиску на Україну. Як битва за Донбас вплинула на український успіх у війні – підсумки та прогнози від військових аналітиків
Переклад iPress – 01 січня 2023, 14:49
Україна конвертує $21,9 млрд військових надлишків США у грізну силу. Але поки що Америка надає застарілу та низькотехнологічну зброю – Forbes
Політика
Україна конвертує $21,9 млрд військових надлишків США у грізну силу. Але поки що Америка надає застарілу та низькотехнологічну зброю – Forbes
Переклад iPress – 01 січня 2023, 12:54
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється