СБУ з колегами із Молдови перекрили канал втечі ухилянтів до ЄС
Служба безпеки України спільно зі спецслужбою Республіки Молдова SIS (Служба інформації та безпеки) заблокувала транснаціональний канал нелегальної міграції до Євросоюзу, повідомляє СБУ.
У результаті комплексних заходів міжнародна слідчо-оперативна група задокументувала злочинну діяльність і затримала організаторів та учасників «схеми». За гроші зловмисники пропонували українським громадянам призовного віку виїхати за межі нашої держави поза контрольно-пропускними пунктами.
«Трафік» пролягав з території Вінницької та Чернівецької областей до Молдови, а далі «обхідними шляхами» в країни ЄС. Один із маршрутів, який ділки використовували для прихованого виїзду, - на човнах через місцеву прикордонну річку.
Вартість таких послуг становила від 4,5 тис. дол. Сума залежала від регіону проживання і терміновості виїзду.
Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили речові докази злочину, зокрема гроші, одержані від «туристів».
У межах кримінального провадження за ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення винних до відповідальності.
Заходи з викриття і блокування протиправних дій проводили за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.