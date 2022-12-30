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ПОЛІТИКА

СБУ з колегами із Молдови перекрили канал втечі ухилянтів до ЄС

30 грудня 2022, 09:00
СБУ з колегами із Молдови перекрили канал втечі ухилянтів до ЄС
Фото: Getty Images
«Трафік» пролягав з території Вінницької та Чернівецької областей до Молдови, а далі «обхідними шляхами» в країни ЄС

Служба безпеки України спільно зі спецслужбою Республіки Молдова SIS (Служба інформації та безпеки) заблокувала транснаціональний канал нелегальної міграції до Євросоюзу, повідомляє СБУ. 

У результаті комплексних заходів міжнародна слідчо-оперативна група задокументувала злочинну діяльність і затримала організаторів та учасників «схеми». За гроші зловмисники пропонували українським громадянам призовного віку виїхати за межі нашої держави поза контрольно-пропускними пунктами.

«Трафік» пролягав з території Вінницької та Чернівецької областей до Молдови, а далі «обхідними шляхами» в країни ЄС. Один із маршрутів, який ділки використовували для прихованого виїзду, - на човнах через місцеву прикордонну річку.

Вартість таких послуг становила від 4,5 тис. дол. Сума залежала від регіону проживання і терміновості виїзду.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили речові докази злочину, зокрема гроші, одержані від «туристів».

У межах кримінального провадження за ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення винних до відповідальності.

Заходи з викриття і блокування протиправних дій проводили за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.


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