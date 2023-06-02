СБУ заарештувала нову порцію активів дружини Медведчука
За матеріалами Служби безпеки України заарештовано нові активи Оксани Марченко – дружини "діяча" забороненої ОПЗЖ Віктора Медведчука.
Про це повідомили в СБУ.
Йдеться, зокрема, про акції Марченко в 7 підприємствах припортової інфраструктури на Одещині: "Ексімнафтопродукт", "Чорноморський паливний термінал", "Одеснафтопродукт", "СинтезОіл" та "Синтез Транзит" та інших.
Нагадаємо, що Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області позбавила Віктора Медведчука права займатися адвокатською діяльністю.