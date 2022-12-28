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ПОЛІТИКА

СБУ заблокувала активи російської енергетичної компанії на понад 35 млн грн

28 грудня 2022, 16:33
СБУ заблокувала активи російської енергетичної компанії на понад 35 млн грн
Фото: ssu.gov.ua
До оборудки причетна українська компанія, яка входить до структури підсанкційної кремлівської фінансово-промислової групи Газпром

Служба безпекиУкраїни в результаті слідчо-оперативної роботи у Чернігівській області ліквідувала механізм незаконного збуту паливно-мастильних матеріалів виробництва країни-агресора росії, інформує СБУ.

До оборудки причетна українська компанія, яка входить до структури підсанкційної кремлівської фінансово-промислової групи Газпром.

Ця "філія" російського монополіста збувала в Україні оптові партії російських моторних мастил та інших засобів техобслуговування автомобілів, які нелегально завозила в нашу державу.

Крім того, після захоплення частини Чернігівщини ворог використовував територію саме цього підприємства для базування особового складу та військової техніки окупаційних угруповань.

На підставі зібраних доказів Служба безпеки ініціювала накладення арешту на корпоративні права, нерухомість і автопарк підконтрольної рф компанії.

Загальна сума арештованих активів становить понад 35 млн грн.

За даними слідства, для прихованого збуту російської продукції ділки реалізовували її під брендами українського виробника.

При цьому більшу частину одержаних прибутків переправляли до країни-агресора.

Під час 14 обшуків в офісних і виробничих приміщеннях компанії та адресами їхнього проживання правоохоронці виявили:

 ▪️ підготовлені до збуту великі партії російського товару;

▪️ бухгалтерську документацію, комп’ютери та мобільні телефони з доказами незаконної діяльності.

 У межах кримінального провадження за:

▪️ ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

▪️ ч. 4 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення винних до відповідальності.


війнаСБУУкраїнарф тероризм

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