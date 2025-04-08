СБУ заочно повідомила про нові підозри російській пропагандистці Скабєєвій за чотирма статтями
08 квітня 2025, 15:07
Висловлювання Скабєєвої аналізували експерти, зазначили в СБУ
російській пропагандистці Ользі Скабєєвій оголосили підозру в посяганні на територіальну цілісність України, пропаганді й виправданні війни, а також у спробі захоплення державної влади.
Про це поінформувала в Telegram Служба безпеки України.
"Служба безпеки зібрала нові докази злочинної діяльності російської пропагандистки Ольги Скабєєвої, яка виправдовує війну рф проти України й закликає до захоплення нашої держави. Фігурантка входить до медійного пулу кремля, який використовує її для масового поширення інформаційно-психологічних маніпуляцій в інтересах москви", – ідеться в повідомленні.
У СБУ зазначили, що підозрювана, зокрема, неодноразово закликала до захоплення Києва, Херсона, Запоріжжя й інших великих міст України, а також пропонувала командуванню російських окупантів знищувати енергетичну інфраструктуру України, зокрема комбінованими ракетно-дроновими ударами.
Українська спецслужба підкреслила, що ці та інші тези Скабєєва регулярно просуває на телеканалі "Россия-1".
"Ініційовані СБУ судово-лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності російської пропагандистки", – зазначено в пості.
СБУ перерахувала статті Кримінального кодексу України, за якими підозрюють Скабєєву:
- посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110);
- виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені з використанням ЗМІ (ч. 3 ст. 436-2);
- дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені з використанням ЗМІ (ч. 3 ст. 109);
- пропаганда війни (ст. 436).
Оскільки зловмисниця переховується від правосуддя в росії, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності.