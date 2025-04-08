СБУ заочно повідомила про нові підозри російській пропагандистці Скабєєвій за чотирма статтями

Висловлювання Скабєєвої аналізували експерти, зазначили в СБУ

російській пропагандистці Ользі Скабєєвій оголосили підозру в посяганні на територіальну цілісність України, пропаганді й виправданні війни, а також у спробі захоплення державної влади.

Про це поінформувала в Telegram Служба безпеки України.

"Служба безпеки зібрала нові докази злочинної діяльності російської пропагандистки Ольги Скабєєвої, яка виправдовує війну рф проти України й закликає до захоплення нашої держави. Фігурантка входить до медійного пулу кремля, який використовує її для масового поширення інформаційно-психологічних маніпуляцій в інтересах москви", – ідеться в повідомленні.