СБУ заперечила існування української "ПВК "Вега"

Служба безпеки заперечила існування в Україні приватної військової компанії "Вега", яка нібито готує бійців угруповань президента Сирії Башара Асада. За цим "розслідуванням" стоять російські спецслужби, заявили в СБУ.

В українській спецслужбі зазначили, що "розслідування" щодо ПВК "Вега" є відповіддю російських спецслужб на "викривальні брифінги" СБУ щодо діяльності та злочинів ПВК "Вагнера" в Україні, Сирії, Судані та ЦАР.

"По-перше, функціонування будь-яких приватних військових компаній не передбачено законодавством України. "ТОВ "ВЕГА СТРАТЕДЖИК СЕРВИСЕС" було дійсно зареєстровано у м. Миколаєві у 2011 році громадянином України Смоліним А.А., але не має жодного відношення до "приватних військових компаній". Сфера діяльності зазначеного ТОВ пов’язана із роботою приватних охоронних фірм та супутніх послуг", - розповіли в СБУ.

Зазначається, що в 2013 році ця фірма фактично припинила діяльність після того, як Смолін виїхав до Росії. Але московська філія компанії на чолі із громадянином України Джинікашвілі Д.В. на початку 2014 року, за даними СБУ, вербувала найманців для участі в бойових діях в Україні.