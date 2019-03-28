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СБУ заперечила існування української "ПВК "Вега"

"Фейк російських спецслужб"
Служба безпеки заперечила існування в Україні приватної військової компанії "Вега", яка нібито готує бійців угруповань президента Сирії Башара Асада. За цим "розслідуванням" стоять російські спецслужби, заявили в СБУ.
СБУ заперечила існування української "ПВК "Вега" Фото: ssu.gov.ua

В українській спецслужбі зазначили, що "розслідування" щодо ПВК "Вега" є відповіддю російських спецслужб на "викривальні брифінги" СБУ щодо діяльності та злочинів ПВК "Вагнера" в Україні, Сирії, Судані та ЦАР.

"По-перше, функціонування будь-яких приватних військових компаній не передбачено законодавством України. "ТОВ "ВЕГА СТРАТЕДЖИК СЕРВИСЕС" було дійсно зареєстровано у м. Миколаєві у 2011 році громадянином України Смоліним А.А., але не має жодного відношення до "приватних військових компаній". Сфера діяльності зазначеного ТОВ пов’язана із роботою приватних охоронних фірм та супутніх послуг", - розповіли в СБУ.

Зазначається, що в 2013 році ця фірма фактично припинила діяльність після того, як Смолін виїхав до Росії. Але московська філія компанії на чолі із громадянином України Джинікашвілі Д.В. на початку 2014 року, за даними СБУ, вербувала найманців для участі в бойових діях в Україні.

Також у СБУ заявили, що Смоліна після закінчення в 1988 році Санкт-Петербурзького вищого військово-морського училища ім. Фрунзе зарахували до лав КДБ СРСР.

"З 1993 до 1997 року проходив службу в органах МВС України, звільнений за дискредитуючими обставинами (втрата вогнепальної зброї). Працював у різних комерційних структурах Миколаєва, пов’язаних з охоронним бізнесом, у тому числі організовував тренувальні курси для працівників приватних охоронних служб", — йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, після переїзду в Росію намагався дистанційно відновити зв’язки в Миколаєві, зокрема пропонуючи знайомим "працевлаштування у російській приватній військовій компанії".

"За інформацією Служби безпеки України з 2016 року Смолін через підконтрольні йому російські охоронні структури займається вербуванням найманців до спецпідрозділу ГУ ГШ ЗС РФ під назвою "ПВК Вагнера". Таким чином, оприлюднена у ЗМІ з подачі спецслужб РФ фейкова інформація щодо функціонування у Сирії української приватної компанії "Вега" не відповідає дійсності. Зазначені у журналістському матеріалі громадяни Смолін А.А. і Джинікашвілі Д.В. залишили Україну до 2014 року і тривалий час активно співпрацюють із російською військовою розвідкою", - наголосили у службі.

 

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28 03 2019 14:44
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