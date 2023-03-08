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СБУ запобігла розкраданню державного газу майже на ₴100 мільйонів

08 березня 2023, 14:37
СБУ запобігла розкраданню державного газу майже на ₴100 мільйонів
Фото: EPA
До організації оборудки причетний менеджмент приватної компанії, що займається продажем блакитного палива.

Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки викрили масштабну схему привласнення природного газу, який належить ТОВ "Оператор газотранспортної системи України".

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За даними СБУ, ділки здійснили незаконний відбір газу у державного монополіста шляхом використання підроблених документів. У результаті слідчо-оперативних дій правоохоронці заблокували реалізацію злочинної схеми.

Суд арештував майже 3,5 млн м³ природного газу, який комерсанти викрали у держави. Загальна вартість арештованої сировини становить майже 100 млн гривень.

За даними слідства, ділки налагодили незаконний механізм відбору газу для його подальшого продажу третім особам.

Для здійснення оборудки її організатори подали Оператору ГТС підроблені банківські гарантії виконання зобов’язання на загальну суму 195 млн гривень, що дало змогу закачати природний газ в газосховища без фактичного розрахунку за сировину.

У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
газСБУсировинаоборудка

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