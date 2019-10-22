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СБУ затримала ексзаступника міністра економіки за підозрою в держзраді

Держслужбовця триматимуть під вартою два місяці із правом внесення застави у 2,8 мільйона гривень. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу іноземцю
Служба безпеки України повідомила, що в міжнародному аеропорту "Бориспіль" затримала колишнього заступника міністра економіки за підозрою у державній зраді через "нанесення масштабної шкоди обороноздатності" України.
СБУ затримала ексзаступника міністра економіки за підозрою в держзраді 112 Україна

Затримали ексзаступника міністра економіки за підозрою в держзраді про це повідомила пресслужба СБУ, передає "Громадське".

Слідчі СБУ встановили, що високопосадовець Міністерства економічного розвитку й торгівлі, чиновники держпідприємства "Український центр "Безпека" та державної акціонерної холдингової компанії "Артем" діяли всупереч інтересам України на користь іноземної компанії.

"Вони уклали з іноземцями завідомо збитковий контракт на виготовлення і постачання лінії з виробництва артилерійських снарядів на загальну суму понад 16,5 мільйона доларів", - йдеться у повідомленні.

За даними служби, унаслідок незаконної оборудки на рахунки фіктивних офшорних підприємств перевели авансовий платіж у понад 8,2 мільйона доларів, кошти привласнили учасники схеми.

"Натомість іноземна компанія обладнання в Україну не постачала. Дії зловмисників поставили під загрозу забезпечення Збройних Сил боєприпасами під час протидії російській агресії", - повідомили в СБУ.

17 жовтня у Києві співробітники СБУ затримали керівника держпідприємства та представника іноземної компанії. Громадянину України оголошено підозру в державній зраді, а іноземцю оголошено підозру за підбурювання посадовців до вчинення протиправних дій.

Держслужбовця триматимуть під вартою два місяці із правом внесення застави у 2,8 мільйона гривень. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу іноземцю.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії.

Раніше Служба безпеки України направила до Державного бюро розслідувань (ДБР) для подальшого розслідування результати внутрішньої перевірки СБУ в частині можливого тиску співробітників спецслужби на бізнес, також матеріали перевірки направлено до Національного агентства з питань запобігання корупції.

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22 10 2019 16:20
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