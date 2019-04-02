СБУ затримала іноземця під час давання €26 тис хабара співробітнику служби

За цю суму іноземець планував повернути конфісковані 160 коробок сигарет вартістю майже 2 млн гривень

У Волинській області співробітники Служби безпеки затримали іноземця під час давання 26 тис. євро хабара співробітнику регіонального підрозділу спецслужби із боротьби з корупцією і організованою злочинністю.

"Оперативники СБУ встановили, що громадянин сусідньої країни, який незаконно переправляв сигарети з території нашої держави, запропонував співробітникові спецслужби 26 тисяч євро", - йдеться у повідомленні на сайті СБУ.

За цю суму іноземець планував повернути конфісковані на митниці 160 коробок сигарет вартістю майже 2 млн гривень.

Відразу після отримання пропозиції хабара співробітник спецслужби повідомив про це керівництву.

Правоохоронці затримали зловмисника під час спроби передати гроші. Зараз вирішується питання про оголошення затриманому про підозру за ч. 1 ст. 369 (давання хабара) Кримінального кодексу.

Тривають слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, що військовослужбовці Мостиського та Білгород-Дністровського загонів протягом доби завадили незаконному переміщенню через державний кордон великої контрабандної партії цигарок.