Матеріали:
Теми:

СБУ затримала російських агентів, які "полювали" на HIMARS

05 травня 2023, 13:24
СБУ затримала російських агентів, які
Фото: Укрінформ
російських агентів затримали на сході нашої держави.

СБУ на сході України затримала російських агентів. Вони “полювали” на HIMARS. 

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, спецпризначенці затримали двох агентів російської ФСБ. Вони проводили розвідувально-підривну діяльність у прифронтових районах Донеччини.

Ще п’ятьох їхніх спільників затримали під час контрдиверсійних заходів ще у грудні минулого року та на початку весни 2023.

“Цього разу вдалося затримати агентів, які збирали розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території Краматорського району. Передусім вони намагались виявити бойові позиції реактивних артилерійських систем HIMARS та передати відповідні координати агресору. Співробітники СБУ своєчасно викрили, задокументували злочинні дії і затримали обох зловмисників під час виконання ними ворожого завдання. За даними слідства, фігурантами є двоє мешканців Донецької та Харківської областей, яких російська спецслужба дистанційно завербувала на початку повномасштабного вторгнення”, - розповіли в пресслужбі СБУ.

Комунікували вони через свого родича, який проживає у москві та перебуває “на зв’язку” з кадровими співробітниками ФСБ.

“При обшуках за місцями проживання затриманих виявлено мобільні телефони та інші речові докази незаконної діяльності. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вони перебувають під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину”, - розповіли в СБУ.

СБУзатриманняагентивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Пацифізм – це прояв фашизму. Курйозна пісня американських консерваторів проти захисту України – Брет Стівенс
Політика
Пацифізм – це прояв фашизму. Курйозна пісня американських консерваторів проти захисту України – Брет Стівенс
Переклад iPress – 05 травня 2023, 13:07
Захід може посилити повітряні сили України без надання західних винищувачів. Але чому це нікому не приходить в голову? – Том Купер
Політика
Захід може посилити повітряні сили України без надання західних винищувачів. Але чому це нікому не приходить в голову? – Том Купер
Переклад iPress – 05 травня 2023, 09:02
Ескалація з боку України? Підготовка контрнаступу йде повним ходом – Стефан Коршак
Cуспільство
Ескалація з боку України? Підготовка контрнаступу йде повним ходом – Стефан Коршак
Переклад iPress – 04 травня 2023, 17:07
Напередодні українського контрнаступу. Аналіз оборонної стратегії росії та американська зброя, що потрібна Україні – Hudson Institute
Політика
Напередодні українського контрнаступу. Аналіз оборонної стратегії росії та американська зброя, що потрібна Україні – Hudson Institute
Переклад iPress – 04 травня 2023, 13:03
Нам потрібна зміна режиму в росії. Але як це зробити? – Джозеф Боско
Політика
Нам потрібна зміна режиму в росії. Але як це зробити? – Джозеф Боско
Переклад iPress – 04 травня 2023, 10:13
Вирішальний контрнаступ для політики Заходу. Незважаючи на недостатню допомогу Заходу Україна має всі шанси перемогти завдяки силі духу та новій тактиці – Челс Міхта
Політика
Вирішальний контрнаступ для політики Заходу. Незважаючи на недостатню допомогу Заходу Україна має всі шанси перемогти завдяки силі духу та новій тактиці – Челс Міхта
Переклад iPress – 03 травня 2023, 17:03
Тим, хто лобіює мирні переговори України з росією. Ви забули про мільйони життів – Нейл Абрамс
Політика
Тим, хто лобіює мирні переговори України з росією. Ви забули про мільйони життів – Нейл Абрамс
Переклад iPress – 03 травня 2023, 13:00
Український наступ наближається. Якими можуть бути успіх і поразка? – Мік Раян
Український наступ наближається. Якими можуть бути успіх і поразка? – Мік Раян
Переклад iPress – 03 травня 2023, 09:51
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється