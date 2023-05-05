СБУ затримала російських агентів, які "полювали" на HIMARS

російських агентів затримали на сході нашої держави.

СБУ на сході України затримала російських агентів. Вони “полювали” на HIMARS.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, спецпризначенці затримали двох агентів російської ФСБ. Вони проводили розвідувально-підривну діяльність у прифронтових районах Донеччини.

Ще п’ятьох їхніх спільників затримали під час контрдиверсійних заходів ще у грудні минулого року та на початку весни 2023.

“Цього разу вдалося затримати агентів, які збирали розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території Краматорського району. Передусім вони намагались виявити бойові позиції реактивних артилерійських систем HIMARS та передати відповідні координати агресору. Співробітники СБУ своєчасно викрили, задокументували злочинні дії і затримали обох зловмисників під час виконання ними ворожого завдання. За даними слідства, фігурантами є двоє мешканців Донецької та Харківської областей, яких російська спецслужба дистанційно завербувала на початку повномасштабного вторгнення”, - розповіли в пресслужбі СБУ.

Комунікували вони через свого родича, який проживає у москві та перебуває “на зв’язку” з кадровими співробітниками ФСБ.

“При обшуках за місцями проживання затриманих виявлено мобільні телефони та інші речові докази незаконної діяльності. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вони перебувають під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину”, - розповіли в СБУ.