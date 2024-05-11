СБУ завадила російським спецслужбам скоїти 9 травня теракти у Києві

СБУ спрацювала на випередження, виконавців теракту затримано на гарячому.

Служба безпеки України запобігла вчиненню терактів, які російське ГРУ планувало провести у Києві на 9 травня.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"СБУ спрацювала на випередження, виконавців теракту затримано на гарячому. Також зібрано доказову базу, яка беззаперечно підтверджує російський слід", – повідомив Дехтяренко.

Водночас, в СБУ наразі ніяких подробиць не розголошують, але обіцяють повідомити деталі спецоперації згодом.