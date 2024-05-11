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СБУ завадила російським спецслужбам скоїти 9 травня теракти у Києві

11 травня 2024, 13:13
СБУ завадила російським спецслужбам скоїти 9 травня теракти у Києві
Фото: ssu.gov.ua
СБУ спрацювала на випередження, виконавців теракту затримано на гарячому.

Служба безпеки України запобігла вчиненню терактів, які російське ГРУ планувало провести у Києві на 9 травня.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"СБУ спрацювала на випередження, виконавців теракту затримано на гарячому. Також зібрано доказову базу, яка беззаперечно підтверджує російський слід", – повідомив Дехтяренко.

Водночас, в СБУ наразі ніяких подробиць не розголошують, але обіцяють повідомити деталі спецоперації згодом.

терактСБУвійна в Україніросія окупанти

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