СБУ заявила про причетність ПВК Вагнера до збиття Іл-76 над Луганськом
"П'ять років тому 14 червня 2014 року в небі над Луганськом співробітники російської військової розвідки (ГРУ) збили військово-транспортний літак Міністерства оборони Іл-76. У тій страшній катастрофі загинули 49 військовослужбовців Збройних Сил України. Служба безпеки має неспростовні докази, що рішення збити було прийнято в Кремлі і виконано позаштатним підрозділом Головного управління Генштабу Збройних сил РФ, відомим як "приватна військова компанія Вагнера", - йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.
Слідчі СБУ встановили, що злочинний наказ віддав безпосередньо командувач 58-ю армією ЗС РФ генерал-майор Євген Нікіфоров, відряджений на Донбас для здійснення військового вторгнення й окупації частини території суверенної країни. Виконавці вбивства українських воїнів - Дмитро Уткін, Андрій Гураль і Андрій Лебедєв, після повернення в Росію Путін відзначив їх офіційними державними нагородами - орденами Мужності.
Нагадаємо, в ніч з 13 на 14 червня 2014 терористи збили транспортний літак Збройних Сил України - загинули 49 осіб, зокрема 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади.
СБУ раніше оприлюднила докази участі російських найманців ПВК "Вагнера" у військових злочинах проти України.
Найманцями компанії "Вагнер" стають росіяни з ультранаціоналістичними поглядами і військові ветерани, деякі з яких також воювали в Україні.
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