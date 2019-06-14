СБУ заявила про причетність ПВК Вагнера до збиття Іл-76 над Луганськом

Трагедія сталася п'ять років тому

Служба безпеки України встановила причетність Кремля до збиття українського військово-транспортного літака Іл-76 п'ять років тому в небі над Луганськом.

"П'ять років тому 14 червня 2014 року в небі над Луганськом співробітники російської військової розвідки (ГРУ) збили військово-транспортний літак Міністерства оборони Іл-76. У тій страшній катастрофі загинули 49 військовослужбовців Збройних Сил України. Служба безпеки має неспростовні докази, що рішення збити було прийнято в Кремлі і виконано позаштатним підрозділом Головного управління Генштабу Збройних сил РФ, відомим як "приватна військова компанія Вагнера", - йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

Слідчі СБУ встановили, що злочинний наказ віддав безпосередньо командувач 58-ю армією ЗС РФ генерал-майор Євген Нікіфоров, відряджений на Донбас для здійснення військового вторгнення й окупації частини території суверенної країни. Виконавці вбивства українських воїнів - Дмитро Уткін, Андрій Гураль і Андрій Лебедєв, після повернення в Росію Путін відзначив їх офіційними державними нагородами - орденами Мужності.

Нагадаємо, в ніч з 13 на 14 червня 2014 терористи збили транспортний літак Збройних Сил України - загинули 49 осіб, зокрема 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади.

СБУ раніше оприлюднила докази участі російських найманців ПВК "Вагнера" у військових злочинах проти України.

Найманцями компанії "Вагнер" стають росіяни з ультранаціоналістичними поглядами і військові ветерани, деякі з яких також воювали в Україні.