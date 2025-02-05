СБУ з'ясувала обставини вибуху в ТЦК Рівного: росіяни дистанційно підірвали свого агента

Служба безпеки України встановила обставини вербування терориста, якого спецслужби рф підірвали у будівлі ТЦК у Рівному 1 лютого 2025 року.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Так, чоловіка навмисно підірвали разом із вибухівкою, з якою він зайшов всередину будівлі. Унаслідок події терорист загинув на місці, а вісім військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Встановлено, що рф завчасно підготувала ліквідацію свого агента як "зайвого" свідка теракту проти Сил оборони.

"За матеріалами справи, терористом виявився 21-річний безробітний із Житомирщини, який шукав швидкі заробітки на телеграм-каналах. Там його завербував представник російських спецслужб, який запропонував молодику гроші за виконане завдання. За його вказівкою агент прибув до Рівного із саморобним вибуховим пристроєм (СВП), що був замаскований у туристичному рюкзаку", – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що вибухівка була споряджена мобільним телефоном, до якого мали віддалений доступ спецслужби рф. Ще один гаджет із "дистанційним управлінням" фігурант тримав у своїх руках, коли заходив до будівлі ТЦК.

За допомогою камери телефону російські спецслужбісти зафіксували момент, коли агент зайшов з вибухівкою до приміщення і одразу активували СВП через виклик.

Наразі триває розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).