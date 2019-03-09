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Секретар міськради Борисполя, якого Зеленський назвав "розбійником", побив активіста

Поліція готує Ярославу Годунку підозру
Секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок 29 серпня напав на громадського активіста в будівлі міськради.
Секретар міськради Борисполя, якого Зеленський назвав "розбійником", побив активіста Фото:Національна поліція

"Після отримання повідомлення до міської ради Борисполя відразу виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила і допитала свідків. У процесуальному порядку вилучила відео з камер спостереження, вивчила його і долучила до матеріалів кримінального провадження", - інформує пресслужба ГУНП у Київській області.

Зараз тривають процесуальні слідчі дії з метою документування обставин вчиненого кримінального злочину.

Слідчі подали клопотання до суду з метою отримання тимчасового доступу до медичної документації та подальшого призначення судово-медичної експертизи.

"Вона буде призначена після одужання побитого громадянина і визначить тяжкість завданих тілесних ушкоджень", - наголошено в повідомленні.

За цим фактом слідчі розслідують кримінальне провадження за ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Готують проєкт підозри для подальшого направлення до прокуратури області та оголошення підозри нападникові.

Нагадаємо, раніше, 10 липня, президент Володимир Зеленський у Борисполі представив нового голову Київської ОДА - Михайла Бно-Айріяна. На офіційній зустрічі обговорювали питання функціонування Бориспільської лікарні. Між президентом і секретарем Бориспільської міськради Ярославом Годунком сталася перепалка.

У результаті суперечки Зеленський заявив, що Годунок був засуджений за розбій з важкими тілесними ушкодженнями. Президент назвав чиновника "розбійником" і вигнав його із зали.

Годунок у відповідь згадав інавгураційну промову Зеленського і вигукнув "Усі ми президенти", на що президент сказав: "Ти точно не президент. Оскільки у президента немає криміналу".

"Іди гуляй, господи", - сказав Зеленський, коли Годунок виходив із зали.

У кінці зустрічі президент також пообіцяв зателефонувати голові СБУ Івану Баканову з приводу "цього чорта".

 

 

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03 09 2019 09:27
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