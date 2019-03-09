Секретар міськради Борисполя, якого Зеленський назвав "розбійником", побив активіста

Секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок 29 серпня напав на громадського активіста в будівлі міськради.

"Після отримання повідомлення до міської ради Борисполя відразу виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила і допитала свідків. У процесуальному порядку вилучила відео з камер спостереження, вивчила його і долучила до матеріалів кримінального провадження", - інформує пресслужба ГУНП у Київській області.

Зараз тривають процесуальні слідчі дії з метою документування обставин вчиненого кримінального злочину.

Слідчі подали клопотання до суду з метою отримання тимчасового доступу до медичної документації та подальшого призначення судово-медичної експертизи.

"Вона буде призначена після одужання побитого громадянина і визначить тяжкість завданих тілесних ушкоджень", - наголошено в повідомленні.

За цим фактом слідчі розслідують кримінальне провадження за ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Готують проєкт підозри для подальшого направлення до прокуратури області та оголошення підозри нападникові.