Секретар РНБО Данилюк: Санкції проти ВКонтакте мають дотримуватися
Секретар РНБО нагадав, що, відповідно до закону про санкції, рішення з питань застосування, скасування чи внесення змін до санкцій приймається РНБО на підставі пропозицій Верховної Ради, президента, Кабміну, СБУ і Нацбанку. Про це йдеться на сайті РНБО.
Реалізацію і моніторинг ефективності санкцій здійснює уряд разом з СБУ та НБУ.
Нагадаємо, що 17 травня 2017 року набули чинності санкції щодо 1228 фізичних і 468 юридичних осіб, зокрема, таких російських компаній, як Mail.ru Group, Яндекс, ВКонтакте і Однокласники. Доступ до всіх сервісів "Яндекса" і Mail.ru на території України заборонений на три роки.
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