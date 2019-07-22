Секретар РНБО Данилюк: Санкції проти ВКонтакте мають дотримуватися

Про це Данилюк заявив у зв'язку зі збільшенням повідомлень про ймовірне скасування санкцій

Секретар РНБО України Олександр Данилюк звернув увагу державних органів на необхідність забезпечення неухильного дотримання санкцій проти російських соціальних мереж і моніторингу їх ефективності.

Секретар РНБО нагадав, що, відповідно до закону про санкції, рішення з питань застосування, скасування чи внесення змін до санкцій приймається РНБО на підставі пропозицій Верховної Ради, президента, Кабміну, СБУ і Нацбанку. Про це йдеться на сайті РНБО.

Реалізацію і моніторинг ефективності санкцій здійснює уряд разом з СБУ та НБУ.

Нагадаємо, що 17 травня 2017 року набули чинності санкції щодо 1228 фізичних і 468 юридичних осіб, зокрема, таких російських компаній, як Mail.ru Group, Яндекс, ВКонтакте і Однокласники. Доступ до всіх сервісів "Яндекса" і Mail.ru на території України заборонений на три роки.

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