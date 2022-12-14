Сенат Чехії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Геноцидом українського народу визнав Голодомор Сенат Чехії. Президент України Володимир Зеленський подякував і привітав таке рішення

Геноцидом українського народу визнав Голодомор Сенат Чехії. Президент України Володимир Зеленський подякував і привітав таке рішення.

"Вітаю рішення Сенату Чехії про визнання Голодомору геноцидом українців. Вдячний чеським друзям за утвердження правди та відновлення історичної справедливості. Покарання за всі минулі та сучасні злочини Росії неминуче", - зазначив глава держави у своєму Twitter.

Голодомор в Україні 1932—1933 років офіційно визнали геноцидом українського народу 24 держави.