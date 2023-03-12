Сенат Франції проголосував за пенсійну реформу на тлі протестів

Реформа передбачає поступове підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років та збільшення до 43 років мінімального терміну, протягом якого необхідно робити внески, щоб отримувати пенсію у повному обсязі.

Сенат Франції у ніч на 12 березня підтримав спірний проєкт пенсійної реформи, який передбачає, зокрема, поступове підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн у Twitter.

За цю ініціативу проголосували 195 сенаторів, проти - 112.

"Після сотень годин дебатів Сенат прийняв план щодо пенсійної реформи. Це вирішальний етап, щоб довести до кінця реформу, яка забезпечить безпеку майбутніх наших пенсій", - написала вона.

15 березня проект реформи повинен буде пройти перевірку об'єднаного комітету, що складається з представників нижньої та верхньої палат французького парламенту. Якщо комітет схвалить цей документ, 16 березня по ньому буде проведено остаточне голосування в обох палатах.

Нагадаємо, після оголошення про наміри провести реформи на вулиці Парижу вийшли протестувальники.

7 березня на одному з таких мітингів поліція затримала понад 10 людей.