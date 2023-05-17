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Сенат Франції визнав Голодомор геноцидом українського народу

17 травня 2023, 21:25
Сенат Франції визнав Голодомор геноцидом українського народу
У березні рішення про визнання ухвалила Національна асамблея (нижня палата парламенту Франції).

 Сенат Франції визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба 

"Сенат Франції щойно визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Я вдячний французьким сенаторам за це історичне голосування, яке відновлює справедливість і вшановує пам'ять мільйонів жертв. Такі злочини ніколи не повинні повторюватися і ніколи не бути забутими", – написав Кулеба у твітері.

Після початку повномасштабного вторгнення рф питання про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу пожвавилося в низці країн.

Так, Європейський парламент 15 грудня 2022 року пітримав резолюцію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Євродепутати також закликали росію як правонаступницю СРСР вибачитися за дії радянського режиму проти України.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

ФранціяГолодоморвійна в Україніросія окупанти

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