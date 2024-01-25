Сенат Італії схвалив рішення уряду щодо військової допомоги Україні у 2024 році

Вона триватиме щонайменше до кінця 2024 року.

Сенат Італії в середу, 24 січня, схвалив подальші поставки зброї в Україну.

Про це повідомляє ANSA.

Це рішення підтримали 113 депутатів, а 18 виступили проти. Парламентаріїв, які утрималися, не було. Далі за це рішення має проголосувати Палата депутатів. Допомога повинна буде надаватися до 31 грудня 2024 року.



Видання зазначає, що прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні непохитна у своєму намірі допомогти Україні.

Однак опозиційний "Рух 5 зірок"виступає проти подальшої відправки зброї в Україну.