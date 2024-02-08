Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Сенат оголосив перерву, не ухваливши рішення щодо допомоги Україні та Ізраїлю

08 лютого 2024, 08:12
Сенат оголосив перерву, не ухваливши рішення щодо допомоги Україні та Ізраїлю
Фото: Укрінформ
"План Б" демократів наразі не реалізовано.

Сенат США не зміг проголосувати законопроєкт про допомогу Україні та Ізраїлю та переніс засідання на по обіді четверга.

Про це повідомляє The New York Times.

Раніше під час засідання республіканці заблокували ухвалення компромісного рішення, яке  поєднує допомогу з жорсткими заходами безпеки на кордоні,

Зрештою демократи, прагнучи врятувати допомогу від того, щоб вона стала жертвою політичної кампанії колишнього президента Дональда Трампа, пообіцяли провести голосування за окремий законопроект про допомогу іноземним державам, позбавлений імміграційних заходів.

Однак після годин обговорень та затягувань часу з боку представників Республіканської партії домовитись про рух уперед законодавці не змогли.

Лідер більшості Чак Шумер сподівався на швидке голосування за те, що він назвав своїм "планом Б" щодо відновлення пакету допомоги після провалу угоди про кордон. Але до вечора середи дії зупинилися: республіканці упродовж кількох годин проводили процедурне голосування, вимагаючи запевнень від демократів, що якщо вони проголосують за те, щоб скорочений законопроект про допомогу просувався, їм буде дозволено пропонувати зміни.

Сенатор Джон Корнін, республіканець від Техасу, повідомив журналістам, що досі тривають дискусії і щодо того, як будуть розподілені гроші між Україною та Ізраїлем.

Інші республіканці, здавалося, застрягли в нескінченній петлі, продовжуючи вимагати зміни кордонів — лише через кілька годин після того, як проголосували за те, щоб скасувати пакет допомоги, який містив їх.

Сенатор Ліндсі Грем, республіканець від Південної Кароліни, вимагав можливості додати положення про кордон. Сенатор Тім Скотт від Південної Кароліни заявив, що виступатиме проти окремого законопроекту про допомогу іноземним державам, тому що спершу слід убезпечити південний кордон США.

Зрештою, після  7 години вечора, Шумер оголосив про припинення роботи Сенату, аби "дати колегам-республіканцям ніч, щоб розібратися".

Незважаючи на затримку, є проблиски надії, що пакет допомоги для України та Ізраїлю врешті-решт зрушить з місця. Двопартійне голосування за просування пакету допомоги стане вагомим поворотом після місяців глухого кута і, ймовірно, забезпечить ухвалення цього заходу в Сенаті протягом декількох днів.

Цей захід передбачає направлення 60,1 мільярда доларів в Україну на її війну проти російської агресії, 14,1 мільярда доларів на безпекову допомогу Ізраїлю та 10 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу цивільним особам у глобальних кризах, включаючи палестинців і українців.

Втім, навіть якщо демократам вдасться ухвалити законопроект про допомогу в Сенаті, він все одно зіткнеться з жорстким спротивом у очолюваній республіканцями Палаті представників, де праві законодавці виступають проти надсилання додаткової допомоги Україні.

Члени обох партій, які відстоювали пакет, попереджали, що доля Східної Європи висить на волосині разом із репутацією Америки на світовій арені, якщо Конгрес не просунеться вперед.

Сенат СШАдопомога Україні

Останні матеріали

Нема грошей – нема пундиків. Про конфлікт між Зеленським та Залужним – Том Купер
Політика
Нема грошей – нема пундиків. Про конфлікт між Зеленським та Залужним – Том Купер
Переклад iPress – 07 лютого 2024, 23:31
Адаптаційна перевага росії і що з цим робити. На початку війни росіяни програвали, а тепер перевершують Україну – Мік Раян
Політика
Адаптаційна перевага росії і що з цим робити. На початку війни росіяни програвали, а тепер перевершують Україну – Мік Раян
Переклад iPress – 07 лютого 2024, 16:14
Пропагандони кремля: інтерв'ю путіна і Такера
Пропагандони кремля: інтерв'ю путіна і Такера "підірве" вибори у США. Вони сподіваються на громадянську війну – Джулія Девіс
Переклад iPress – 07 лютого 2024, 12:18
Роль тактичних БПЛА в російсько-українській війні. А куди поділися
Технології
Роль тактичних БПЛА в російсько-українській війні. А куди поділися "Байрактари"? – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 лютого 2024, 07:22
Не лише громадянська війна. Верховний суд вирішуватиме, чи зможе Трамп обіймати посаду президента через заколот у січні 2020 року – Тімоті Снайдер
Політика
Не лише громадянська війна. Верховний суд вирішуватиме, чи зможе Трамп обіймати посаду президента через заколот у січні 2020 року – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 06 лютого 2024, 14:39
росіяни трохи просунулися на Куп'янському напрямку. А Україна розширила плацдарм біля Кринок – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни трохи просунулися на Куп'янському напрямку. А Україна розширила плацдарм біля Кринок – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 лютого 2024, 12:13
Політичні торги навколо допомоги Україні. Як республіканці шокували Європу – Politico
Політика
Політичні торги навколо допомоги Україні. Як республіканці шокували Європу – Politico
Переклад iPress – 06 лютого 2024, 09:09
Домашні ігри: політична конкуренція. Авторитарні операції впливу cпрацьовують, коли демократії розхитані – Едвард Лукас
Політика
Домашні ігри: політична конкуренція. Авторитарні операції впливу cпрацьовують, коли демократії розхитані – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 лютого 2024, 16:35
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється