Сенат оголосив перерву, не ухваливши рішення щодо допомоги Україні та Ізраїлю

"План Б" демократів наразі не реалізовано.

Сенат США не зміг проголосувати законопроєкт про допомогу Україні та Ізраїлю та переніс засідання на по обіді четверга.

Про це повідомляє The New York Times.

Раніше під час засідання республіканці заблокували ухвалення компромісного рішення, яке поєднує допомогу з жорсткими заходами безпеки на кордоні,

Зрештою демократи, прагнучи врятувати допомогу від того, щоб вона стала жертвою політичної кампанії колишнього президента Дональда Трампа, пообіцяли провести голосування за окремий законопроект про допомогу іноземним державам, позбавлений імміграційних заходів.

Однак після годин обговорень та затягувань часу з боку представників Республіканської партії домовитись про рух уперед законодавці не змогли.

Лідер більшості Чак Шумер сподівався на швидке голосування за те, що він назвав своїм "планом Б" щодо відновлення пакету допомоги після провалу угоди про кордон. Але до вечора середи дії зупинилися: республіканці упродовж кількох годин проводили процедурне голосування, вимагаючи запевнень від демократів, що якщо вони проголосують за те, щоб скорочений законопроект про допомогу просувався, їм буде дозволено пропонувати зміни.

Сенатор Джон Корнін, республіканець від Техасу, повідомив журналістам, що досі тривають дискусії і щодо того, як будуть розподілені гроші між Україною та Ізраїлем.

Інші республіканці, здавалося, застрягли в нескінченній петлі, продовжуючи вимагати зміни кордонів — лише через кілька годин після того, як проголосували за те, щоб скасувати пакет допомоги, який містив їх.

Сенатор Ліндсі Грем, республіканець від Південної Кароліни, вимагав можливості додати положення про кордон. Сенатор Тім Скотт від Південної Кароліни заявив, що виступатиме проти окремого законопроекту про допомогу іноземним державам, тому що спершу слід убезпечити південний кордон США.

Зрештою, після 7 години вечора, Шумер оголосив про припинення роботи Сенату, аби "дати колегам-республіканцям ніч, щоб розібратися".

Незважаючи на затримку, є проблиски надії, що пакет допомоги для України та Ізраїлю врешті-решт зрушить з місця. Двопартійне голосування за просування пакету допомоги стане вагомим поворотом після місяців глухого кута і, ймовірно, забезпечить ухвалення цього заходу в Сенаті протягом декількох днів.

Цей захід передбачає направлення 60,1 мільярда доларів в Україну на її війну проти російської агресії, 14,1 мільярда доларів на безпекову допомогу Ізраїлю та 10 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу цивільним особам у глобальних кризах, включаючи палестинців і українців.

Втім, навіть якщо демократам вдасться ухвалити законопроект про допомогу в Сенаті, він все одно зіткнеться з жорстким спротивом у очолюваній республіканцями Палаті представників, де праві законодавці виступають проти надсилання додаткової допомоги Україні.

Члени обох партій, які відстоювали пакет, попереджали, що доля Східної Європи висить на волосині разом із репутацією Америки на світовій арені, якщо Конгрес не просунеться вперед.