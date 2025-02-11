Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Сенат попередньо схвалив кандидатуру Тулсі Габбард на посаду голови розвідки США

11 лютого 2025, 08:33
Сенат попередньо схвалив кандидатуру Тулсі Габбард на посаду голови розвідки США
Фото: DW
Лишилося одне фінальне голосування.
Тулсі Габбард, якій в Україні свого часу на публічному рівні закидали просування російських наративів, на крок наблизилася до того, щоб обійняти посаду голови Національної розвідки США. 
 
Про це пише The Hill.
 
Сенат у понеділок провів процедурне голосування, в разі успіху якого для Габбард відкривався прямий шлях до затвердження. Партійна дисципліна зробила свою справу: 52 республіканці підтримали кандидатуру, яка була висунута президентом Дональдом Трампом, а 46 демократів висловилися проти.
 
У вівторок чи середу Габбард достатньо отримати такий самий результат під час заключного голосування, щоб стати на чолі 18 державних розвідувальних агенцій та керувати штатом у 1750 співробітників. Очікується, що проблем не виникне: навіть ті республіканські сенатори, які були скептично налаштовані до інших членів команди Трампа, як-от міністра оборони Піта Хегсета, згодні призначити Габбард.
 
Під час слухань у Сенаті майбутня голова розвідки США пообіцяла, що не буде прихильною до росії, та чітко назвала путіна агресором.  
війна в Україніросія окупантирозвідка сша

Останні матеріали

Політика
"Віддайте нам голову Зеленського". Серед російських пропагандистів зростає ажіотаж – Джулія Девіс
Переклад iPress – 11 лютого 2025, 13:40
Новий план із захоплення російського
Політика
Новий план із захоплення російського "тіньового флоту". Труднощі та можливості – Politico
Переклад iPress – 11 лютого 2025, 10:53
Хвилюючий тиждень. Українська контратака на Курщині перекреслила прогрес росіян за останні 6 тижнів – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Хвилюючий тиждень. Українська контратака на Курщині перекреслила прогрес росіян за останні 6 тижнів – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 11 лютого 2025, 00:54
Сила рішучості. Це момент, щоб шокувати путіна – Борис Джонсон
Політика
Сила рішучості. Це момент, щоб шокувати путіна – Борис Джонсон
Переклад iPress – 10 лютого 2025, 16:28
Срібна куля для російських санкцій? Тіньовий флот танкерів під зростаючим тиском – CEPA
Бізнес & Фінанси
Срібна куля для російських санкцій? Тіньовий флот танкерів під зростаючим тиском – CEPA
Переклад iPress – 10 лютого 2025, 12:03
Україна знищує російську піхоту машинами. Вона має прагнути посилити ці зусилля – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Україна знищує російську піхоту машинами. Вона має прагнути посилити ці зусилля – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 10 лютого 2025, 08:01
Тактика відволікання уваги Трампом. Американці мають зосередитися на недружньому захопленні уряду США – Ольга Лаутман
Політика
Тактика відволікання уваги Трампом. Американці мають зосередитися на недружньому захопленні уряду США – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 07 лютого 2025, 14:08
Оцінка тотальної війни москви проти України. Заважає чорна трагікомедія у США – Ендрю Таннер
Політика
Оцінка тотальної війни москви проти України. Заважає чорна трагікомедія у США – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 07 лютого 2025, 11:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється