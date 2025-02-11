Сенат попередньо схвалив кандидатуру Тулсі Габбард на посаду голови розвідки США

Лишилося одне фінальне голосування.

Тулсі Габбард, якій в Україні свого часу на публічному рівні закидали просування російських наративів, на крок наблизилася до того, щоб обійняти посаду голови Національної розвідки США.

Про це пише The Hill.

Сенат у понеділок провів процедурне голосування, в разі успіху якого для Габбард відкривався прямий шлях до затвердження. Партійна дисципліна зробила свою справу: 52 республіканці підтримали кандидатуру, яка була висунута президентом Дональдом Трампом, а 46 демократів висловилися проти.

У вівторок чи середу Габбард достатньо отримати такий самий результат під час заключного голосування, щоб стати на чолі 18 державних розвідувальних агенцій та керувати штатом у 1750 співробітників. Очікується, що проблем не виникне: навіть ті республіканські сенатори, які були скептично налаштовані до інших членів команди Трампа, як-от міністра оборони Піта Хегсета, згодні призначити Габбард.

Під час слухань у Сенаті майбутня голова розвідки США пообіцяла, що не буде прихильною до росії, та чітко назвала путіна агресором.