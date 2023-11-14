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ПОЛІТИКА

Сенат розгляне питання допомоги Україні та Ізраїлю після Дня подяки – CNN

14 листопада 2023, 21:58
Сенат розгляне питання допомоги Україні та Ізраїлю після Дня подяки – CNN
Фото: Укрінформ
Він відзначається 23 листопада.

Запит президента Джо Байдена про надання допомоги Україні планується розглянути Палатою представників США після Дня Подяки.

Про це заявив лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер, повідомляє CNN.

За його словами, об'єднаний пакет національної безпеки, який охоплює допомогу Ізраїлю, Україні, Тайваню і посилення кордону США, буде розглянутий палатою після Дня Подяки.

Шумер сказав, що він "дуже сильно хоче, щоб усі чотири запити президента були схвалені - Україна, Ізраїль, гуманітарна допомога та Індо-Тихоокеанський регіон.

США потрібно схвалити всі чотири запити Байдена

"У нас є демократи і республіканці, які працюють разом, щоб спробувати розробити пакет заходів щодо забезпечення безпеки кордонів, який матиме підтримку обох партій. Але ми повинні це зробити, і щойно ми повернемося після Дня Подяки, це буде дуже важливим пріоритетом. Усі четверо мають отримати двопартійну підтримку в Палаті представників. Разом", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про зусилля Республіканської партії Палати представників щодо поділу пакета на більш дрібні окремі законопроекти, Шумер сказав, що їм потрібна двопартійна підтримка всіх чотирьох, і він буде старанно, дуже старанно працювати, щоб виконати всі чотири запити. 

У жовтні президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити 106 млрд доларів на допомогу Україні та Ізраїлю. З цієї суми 61 млрд доларів призначаються для України, а 14,3 млрд доларів - для Ізраїлю.

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