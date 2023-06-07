Сенат Швейцарії дозволив реекспорт зброї в Україну

Сенат Швейцарії пгодив поправку до закону про військові матеріали. Це може розблокувати реекспорт зброї у треті країни, зокрема в Україну.

Про це повідомляє Euronews.

Зокрема, обидві палати парламенту Швейцарії - Національна рада і Рада кантонів - проголосували за внесення змін до закону про засоби воєнного призначення. Зміни мають дозволити постачання воєнних матеріалів до України у майбутньому.

Раніше цей закон забороняв передачу озброєння і боєприпасів зі Швейцарії третім країнам. Відповідно, до сьогоднішнього дня закуплена зброя і боєприпаси з-за кордону не могли передаватися країнам, які перебувають у стані збройних конфліктів.

"Рада кантонів хоче дозволити іншим країнам передавати військову техніку, куплену у Швейцарії, за певних умов. Рада ухвалила відповідну парламентську ініціативу від Комісії з безпекової політики. Законодавчий проект, що ґрунтується на іншій ініціативі, вже перебуває на стадії розробки", - йдеться у заяві.

Поправку до закону підтримали 22 голосами, проти виступили 17 депутатів, ще четверо утрималися.

Сенат Швейцарії пропонує, щоб договір про заборону реекспорту зброї був обмежений 5 роками. Також умовою є те, що країна, яка хоче передати зброю швейцарського виробництва, не повинна бути стороною конфлікту, порушувати права людини та не здійснювати своє право на самооборону.

Рішення про реекспорт зброї ще не ухвалено остаточно, тепер нижня палата парламенту Швейцарії повинна проголосувати за цю ініціативу.