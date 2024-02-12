Сенат США наблизився до фінального голосування за законопроєкт про фінансування допомоги Україні

Сенатори проголосували за припинення дебатів щодо змін у тексті законопроєкту 67 голосами проти 27.

Сенат Конгресу США втретє за останній тиждень проголосував за збільшення фінансування для України та Ізраїлю – незважаючи на сильну опозицію з боку консервативних республіканців, які заперечували проти ухвалення законопроєкту та затягували процедуру розгляду, вимагаючи знову повернутися до змін у міграційному законодавстві.

Сенат проголосував 67-27 голосами 11 лютого, щоб просунути пакет на суму 95,3 мільярда доларів ще на один крок до остаточного ухвалення. Пакет включає 60 млрд доларів для України; 14 млрд доларів на безпекову допомогу Ізраїлю; 9 млрд доларів на гуманітарну допомогу для Гази, Західного берега річки Йордан та України; і 4,8 млрд доларів на підтримку союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Про це повідомляє The HILL.

"67 сенаторів, при 60 необхідних, підтримали рішення про зупинення дебатів по заміні оригінального тексту законопроекту HR 815 на текст, раніше запропонований сенатором Петті Мюррей, проти проголосували 27 сенаторів. Наступним процедурним кроком є голосування за затвердження заміні тексту (потрібно 51 голос), яке може відбутися не раніше, аніж через 30 годин з моменту припинення дебатів, тобто не раніше понеділка 12.02.2024", – пояснила у Facebook суть голосування 11 лютого посол України у США Оксана Маркарова.

"Зараз, коли ми говоримо, вторгнення [росії] в Україну перетворило частину Східної Європи на зону бойових дій, подібної до якої ми не бачили в цих регіонах з часів Другої світової війни. В Україні небезпечно низький рівень постачання, включаючи боєприпаси та засоби протиповітряної оборони. Якщо Америка не допоможе Україні, путін, швидше за все, досягне успіху", – попередив сенаторів перед голосуванням лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер.

Нагадаємо, що дебати в Сенаті переросли у двотижневу перерву, оскільки консерватори на чолі з сенатором-республіканцем Рендом Полом протестували проти прийняття законопроєкту, відмовляючись прискорити голосування.

Республіканці в Сенаті, які підтримують законопроєкт, пояснюють своїм виборцям та колегам, що якщо дозволити Україні перейти під владу росії, це зашкодить авторитету США в усьому світі і загрожуватиме економічним інтересам США в Європі.

"Всі говорять про те, що це питання України. Це питання національної оборони цієї країни [США]. Ми відновлюємо лінії постачання, ми відновлюємо наше озброєння, боєприпаси прямо зараз. Багато грошей, які ми витрачаємо, витрачаються в Сполучених Штатах", – сказав сенатор-республіканець Майк Раундз, який проголосував за прийняття цього пакету допомоги.