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Сенат США підтримав процедурне голосування за санкції проти росії та Ірану

29 липня 2026, 08:05
Сенат США підтримав процедурне голосування за санкції проти росії та Ірану
t.me/V_Zelenskiy_official
Документ підтримали 86 сенаторів, 12 були проти.

Сенат США провів перше процедурне голосування за законопроєкт про нові санкції проти росії та Ірану, який просував покійний сенатор Ліндсі Грем. Документ підтримали 86 сенаторів, 12 були проти.

Про це пишуть CNN та Bloomberg.

Голосування відбулося через кілька годин після прощання з Гремом і після зустрічі сенаторів із Зеленським, який залишався у залі до кінця підрахунку голосів. "Символічно, що саме сьогодні, в день прощання із сенатором Ліндсі Гремом, у Сенаті відбулося процедурне голосування за законопроєкт щодо санкцій проти росії. Було честю бути присутнім під час підрахунку голосів – 86 сенаторів підтримали документ. Це перший крок до реалізації планів Ліндсі й точно крок до миру", написав Зеленський.

Законопроєкт передбачає мита до 100% проти п'яти найбільших імпортерів російської нафти й газу, посилення тиску на тіньовий флот рф, а також можливість запровадити 500% мита на російські енергоносії до США. Тарифи діятимуть протягом п'яти років. Документ також продовжує до 2031 року дію Закону про санкції щодо Ірану.

Тепер керівництво Сенату сподівається досягти згоди з усіма 100 сенаторами для фінального схвалення до серпневих канікул. Після цього документ має пройти розгляд у Палаті представників і бути підписаний президентом.

ІранСенат СШАсанкціі проти росіїВолодимир Зеленський

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