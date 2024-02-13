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Сенат США проголосував за окремий законопроєкт про допомогу союзникам

13 лютого 2024, 13:05
Сенат США проголосував за окремий законопроєкт про допомогу союзникам
Фото: Укрінформ
Тепер рішення за Палатою представників.

Сенат США проголосував за окремий законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Тепер рішення за Палатою представників.

Про це свідчить трансляція засідання Сенату.

Законопроєкт передбачає $95,3 мільярда для трьох країн. Коли спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон проведе голосування за нього та чи взагалі зробить це — невідомо, оскільки Джонсон уже розкритикував законопроєкт і поставив під сумнів його проходження.

Обидві палати Конгресу США повинні схвалити закон, перш ніж президент Джо Байден зможе його підписати.

Сенат СШАдопомога Українівійна в Україніросія окупанти

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