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Сенат США просунув пакет допомоги Україні до прийняття попри тиск Трампа – NYT

13 лютого 2024, 12:15
Сенат США просунув пакет допомоги Україні до прийняття попри тиск Трампа – NYT
Фото: Укрінформ
У США подолали останню перешкоду щодо виділення Україні додаткової фіндопомоги, оскільки коаліція сенаторів-республіканців приєдналася до демократів, щоб підвести це до остаточного голосування.

Двопартійна коаліція сенаторів США підштовхнула пакет іноземної допомоги Україні та Ізраїлю на суму 95 мільярдів доларів до межі ухвалення, хоча раніше республіканці різко суперечили щодо законопроєкту, а противники погрожували боротися з ним до самого кінця.

Про це пише The New York Times.

Під час голосування 17 республіканців приєдналися до майже всіх демократів, щоб допомогти просунути законопроєкт всупереч категоричним запереченням більшості сенаторів від Республіканської партії, лідерів республіканців у Палаті представників і ймовірного кандидата у президенти Дональда Трампа. Таким чином, законопроект має бути ухвалений Сенатом не пізніше середи.
 
Але доля цього заходу була невизначеною, оскільки республіканські противники пообіцяли відкладати прийняття Сенатом якомога довше, а спікер Майк Джонсон припустив, що він не має наміру виносити його в Палаті представників, де більшість республіканців виступають проти подальшого надсилання допомоги Україні.
 
"Республіканці Палати представників із самого початку дискусій чітко заявили, що будь-яке так зване додаткове законодавство про національну безпеку має визнавати, що національна безпека починається на нашому власному кордоні. За відсутності будь-яких змін в прикордонній політиці Сенату, Палата повинна буде продовжувати працювати за власним бажанням у цих важливих питаннях", - сказав він.
 
Трамп і його праві союзники невпинно тиснули на республіканців у Сенаті, щоб вони відмовилися від закону, який передбачав надання 60,1 мільярда доларів на допомогу Україні проти російського вторгнення, 14,1 мільярда доларів на війну Ізраїлю проти Хамас і майже 10 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу цивільному населенню у зонах конфлікту, включаючи палестинців у Газі. Більшість республіканців у Конгресі відкинули цей захід, що свідчить про відхід від традиційної позиції партії та віри в поширення американської влади та демократичних принципів у всьому світі.
 
Трамп, зокрема, критикував закон під час передвиборної кампанії. Останніми днями він підбадьорював сенаторів від Республіканської партії за скасування попередньої версії законопроєкту, який включав двопартійну угоду про безпеку кордонів, стверджував у соціальних мережах, що для Сполучених Штатів "дурно" пропонувати іноземну допомогу замість позик, і заохочував Росію "робити все, що хоче" з членами НАТО, які не витрачають достатньо грошей на власний захист.
 
Але цей тиск так і не зруйнував коаліцію республіканців , яка просувала законопроєкт про допомогу Україні. Водночас опоненти республіканців стверджують, що було б безглуздям надсилати Україні десятки мільярдів доларів, адже вони сумніваються у тому, чи зможе Київ коли-небудь взяти верх над росією.
 
Зазначимо, що республіканці місяцями наполягали на тому, що вони не будуть голосувати за військову допомогу Україні, якщо Конгрес — або президент Байден — також не вживатимуть заходів для припинення сплеску міграції через південно-західний кордон США. Але коли припинення законопроєкту про кордон переорієнтувало дебати навколо України, частина республіканців змінила свою позицію та підтримала допомогу Києву.
Трампдопомога Українівійна в Україніросія окупанти

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