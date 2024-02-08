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Сенат США прийняв процедурне рішення для розгляду надання допомоги Україні

08 лютого 2024, 20:33
Сенат США прийняв процедурне рішення для розгляду надання допомоги Україні
Фото: Укрінформ
Сенат США під час другого процедурного голосування прийняв розгляд законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Сенат США прийняв процедурне рішення для подальшого розгляду законопроєкту про виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. "ЗА" проголосували 60 сенаторів.

Про це йдеться на сайті сенату США.

Далі законопроєкт допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню відправлять на розгляд Палати представників США.

Відповідний законопроєкт винесли на процедурне голосування після того, як 7 лютого в Сенаті США не вистачило підтримки для процедурного голосування за законопроєкт із посиленням міграційної політики, який передбачав додаткові кошти для України, Ізраїлю й Тайваню.

Законопроєкт на 118 млрд доларів, із яких 60 млрд передбачені для України, було заблоковано через позицію окремих республіканців, які хотіли посилити міграційні правила на мексиканському кордоні. Вони вимагають жорстких заходів. 

З грудня демократи і республіканці напрацьовували спільні рішення, які дозволили б ухвалити фінансовий законопроєкт, що включав би і питання кордону, і Україну, і Ізраїль. Однак республіканці вирішили подати окремий "ізраїльський" законопроєкт.

Нагадаємо, Білий дім ще з грудня наголошував, що в США закінчуються гроші для оборонної підтримки українців. Адміністрація Джо Байдена пішла на поступки республіканцям у питання міграційної реформи, і демократи разом із ними працювали над компромісним законопроєктом, що дозволив би профінансувати міжнародну допомогу і внутрішній кордон. Однак республіканці, попри це, вирішили надати на розгляд законопроєкт із допомогою винятково Ізраїлю – його "провалили" ще на етапі Розгляду в Палаті представників.

Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із закликом прийняти закон про додаткові асигнування на надзвичайні ситуації у сфері національної безпеки. Він заявив, що цей закон зробить США безпечнішими, а легальну імміграцію – більш ефективною.

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