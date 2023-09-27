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Сенат США розглядає проєкт для запобігання "Шатдауну", Україні можуть надати $6 млрд

27 вересня 2023, 11:35
Сенат США розглядає проєкт для запобігання
Фото: Укрінформ
Сенат США прийняв до розгляду двопартійний проєкт для додаткового фінансування на функціонування уряду після завершення місяця.

В проєкті передбачені майже $6 млрд для України. 

Про це повідомляє Reuters

Проєкт має допомогти запобігти призупиненню роботи уряду в жовтні і так званому "Шатдауну". 

77 голосами проти 19 сенатори підтримали початок дебатів щодо проєкту, який забезпечить фінансування роботи уряду до 17 листопада. 

Також в ньому передбачено $6 млрд на реагування на стихійні лиха у США і ще стільки ж допомоги Україні.

 

УкраїнаСенат СШАШатдаун

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