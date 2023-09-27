Сенат США розглядає проєкт для запобігання "Шатдауну", Україні можуть надати $6 млрд
27 вересня 2023, 11:35
Фото: Укрінформ
Сенат США прийняв до розгляду двопартійний проєкт для додаткового фінансування на функціонування уряду після завершення місяця.
В проєкті передбачені майже $6 млрд для України.
Про це повідомляє Reuters.
Проєкт має допомогти запобігти призупиненню роботи уряду в жовтні і так званому "Шатдауну".
77 голосами проти 19 сенатори підтримали початок дебатів щодо проєкту, який забезпечить фінансування роботи уряду до 17 листопада.
Також в ньому передбачено $6 млрд на реагування на стихійні лиха у США і ще стільки ж допомоги Україні.