Сенат США розглядає проєкт для запобігання "Шатдауну", Україні можуть надати $6 млрд

Сенат США прийняв до розгляду двопартійний проєкт для додаткового фінансування на функціонування уряду після завершення місяця.

В проєкті передбачені майже $6 млрд для України.

Про це повідомляє Reuters.

Проєкт має допомогти запобігти призупиненню роботи уряду в жовтні і так званому "Шатдауну".

77 голосами проти 19 сенатори підтримали початок дебатів щодо проєкту, який забезпечить фінансування роботи уряду до 17 листопада.

Також в ньому передбачено $6 млрд на реагування на стихійні лиха у США і ще стільки ж допомоги Україні.