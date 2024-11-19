Сенат США розгляне блокування продажу зброї Ізраїлю

Документ підтримують законодавці, які стверджують, що Ізраїль перешкоджає гуманітарній допомозі, якої гостро потребують палестинські цивільні особи в Газі.

У середу Сенат США має проголосувати за законопроект, який заблокує продаж зброї Ізраїлю. Мова йде про деякі її види.

Про це повідомляє Reuters.

Агентство пише, що документ підтримують законодавці, які стверджують, що Ізраїль перешкоджає гуманітарній допомозі, якої гостро потребують палестинські цивільні особи в Газі.

"Резолюції несхвалення" подав сенатор Берні Сандерс, незалежний депутат, який співпрацює із демократами. Однак, у зв'язку із сильною двопартійною підтримкою Ізраїлю, очікується, що резолюції не буде ухвалено. У той же час, прихильники сподіваються, що вони спонукають уряд Ізраїлю та адміністрацію президента США Джо Байдена зробити більше для захисту мирних жителів у Газі.

Як пише Reuters, дві резолюції, написані спільно з сенаторами-демократами Джеффом Мерклі та Пітером Уелчем, блокують продаж 120-міліметрових мінометних снарядів та спільних боєприпасів прямого наведення (JDAMS).

Третя резолюція, автором якої є сенатор-демократ Браян Шатц, блокує продаж танкових снарядів.

Сандерс у заяві зазначив, що війна Ізраїлю в Газі велася практично лише з використанням американської зброї та 18 млрд доларів платників податків США.

"Ізраїль скидав надані США 2000-фунтові бомби на густонаселені райони, вбивав сотні мирних жителів, щоб знищити жменьку бойовиків Хамас, і не докладав особливих зусиль, щоб розрізняти мирних жителів і комбатантів. Ці дії аморальні і не законні".