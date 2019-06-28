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Сенат США схвалив виділення Україні $300 мільйонів військової допомоги

"Законопроектом передбачено спрямувати $100 мільйонів із 300 мільйонів виключно на летальні види озброєнь. Пропонується розширити напрями допомоги США у зміцненні обороноздатності ЗСУ"
Сенат США схвалив проект закону про оборонний бюджет на 2020 рік, у якому передбачається збільшення військової допомоги Україні до 300 мільйонів доларів.
Сенат США схвалив виділення Україні $300 мільйонів військової допомоги Будинок Конгресу США (Капітолій). Фото: Cliffords Photography

Зазначається, що ці кошти на 50 млн доларів перевищують асигнування 2019 року, повідомляє посольство України в США у Facebook.

"Законопроектом передбачено спрямувати $100 мільйонів із 300 мільйонів виключно на летальні види озброєнь. Пропонується розширити напрями допомоги США у зміцненні обороноздатності ЗСУ шляхом включення до неї засобів берегової оборони, протикорабельних ракет та систем, що сприятимуть підвищенню ефективності управління військами, зокрема, протиповітряної і берегової оборони", - йдеться у повідомленні.

Закон набуде чинності після його узгодження з Палатою представників та підписання президентом США.

Нагадаємо, що Європейський Союз у четвер офіційно погодив продовження економічних санкцій проти Росії ще на пів року – до 31 січня 2020 року.

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28 06 2019 12:06
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