Сенат США схвалив виділення Україні $300 мільйонів військової допомоги
Зазначається, що ці кошти на 50 млн доларів перевищують асигнування 2019 року, повідомляє посольство України в США у Facebook.
"Законопроектом передбачено спрямувати $100 мільйонів із 300 мільйонів виключно на летальні види озброєнь. Пропонується розширити напрями допомоги США у зміцненні обороноздатності ЗСУ шляхом включення до неї засобів берегової оборони, протикорабельних ракет та систем, що сприятимуть підвищенню ефективності управління військами, зокрема, протиповітряної і берегової оборони", - йдеться у повідомленні.
Закон набуде чинності після його узгодження з Палатою представників та підписання президентом США.
Нагадаємо, що Європейський Союз у четвер офіційно погодив продовження економічних санкцій проти Росії ще на пів року – до 31 січня 2020 року.
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