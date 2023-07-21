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ПОЛІТИКА

Сенат США відхилив спробу республіканців обмежити американську допомогу Україні – Reuters

21 липня 2023, 11:59
Сенат США відхилив спробу республіканців обмежити американську допомогу Україні – Reuters
Фото: Укрінформ
Поправку Майка Лі підтримали лише 13 республіканців.

Сенат США переважною більшістю голосів проголосував проти спроби прив’язати військову допомогу Україні до витрат на оборону членів НАТО.

Про це повідомляєReuters.

Пропозицію сенатора-республіканця Майка Лі обмежити допомогу США Україні підтримали лише 13 республіканців зі 100 членів Сенату. Водночас 71 законодавець виступив проти запропонованої ним поправки до Закону про асигнування на національну оборону.

Поправка вимагала обмеження використання виділених Україні Міністерством оборони протягом 2024 фінансового року коштів на рівні 2% до того моменту, поки кожен член альянсу НАТО не витрачатиме принаймні 2% свого валового внутрішнього продукту на оборону.

Наразі допомога Україні має широку підтримку обох партій у американському Конгресі, який контролює державні витрати. Однак невелика група республіканців, багато з яких мають тісні зв’язки з колишнім президентом і нинішнім кандидатом у президенти Дональдом Трампом, ставлять цю допомогу під сумнів.

Минулого тижня Палата представників США відхилила спроби консервативних республіканців припинити безпекову допомогу Україні.

Під час своєї виборчої кампанії Трамп заявив, що вимагатиме від Європи відшкодувати Сполученим Штатам витрати на відновлення запасів зброї, які були відправлені в Україну. Раніше він заявляв, що виведе Сполучені Штати з НАТО, якщо всі 31 член не витрачатимуть по 2% свого ВВП на оборону.

Колишній президент Дональд Трамп продовжує запевняти, що може зупинити війну росії в Україні протягом 24 годин.  Він заявив, що забезпечить мир за добу після повернення до Білого дому – шляхом переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та президентом росії владіміром путіним. 

На тлі падіння рейтингу чинного президента США Джо Байдена шанси колишнього американського лідера Дональда Трампа повернутися до Овального кабінету виглядають вельми реалістичними. Навіть численні судові справи, в яких Трамп є головним фігурантом, не зменшують його підтримки в середовищі ультраправих прихильників.

сенатвійнадопомога Україні

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