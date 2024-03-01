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ПОЛІТИКА

Сенат США відхилив спробу зупинити продаж винищувачів F-16 Туреччині

01 березня 2024, 13:59
Сенат США відхилив спробу зупинити продаж винищувачів F-16 Туреччині
Прихильники продажу заявили, що для Вашингтона важливо дотримати свого слова перед союзником по НАТО.

Сенат США в четвер рішуче відхилив спробу зупинити продаж Туреччині винищувачів F-16 і комплектів модернізації за 23 мільярди доларів, які адміністрація президента Джо Байдена схвалила після того, як Туреччина схвалила приєднання Швеції до альянсу НАТО.

Про це пише Reuters.

Сенат проголосував 79 голосами проти 13 проти резолюції про несхвалення продажу, внесеної сенатором-республіканцем Рендом Полом.

Перед голосуванням Пол розкритикував уряд Туреччини і заявив, що дозвіл на продаж заохотить його "неправильну поведінку". 

Прихильники продажу заявили, що для Вашингтона важливо дотримати свого слова перед союзником по НАТО.

Адміністрація Байдена офіційно повідомила Конгресу 26 січня про свій намір продовжити продаж 40 винищувачів Lockheed Martin F-16 і майже 80 модернізаційних комплектів Туреччині, через день після того, як Анкара повністю завершила ратифікацію членства Швеції в НАТО.

Продаж затримувався протягом декількох місяців через проблеми, в тому числі через відмову Туреччини схвалити вступ Швеції до військового альянсу. 

Вперше Туреччина звернулася з проханням здійснити покупку в жовтні 2021 року.

ТуреччинаСенат СШАF-16

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