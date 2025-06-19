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ПОЛІТИКА

Сенат США відкладає нові санкції проти росії до липня – ЗМІ

19 червня 2025, 16:34
Сенат США відкладає нові санкції проти росії до липня – ЗМІ
Фото: Укрінформ
Пріоритети: Іран–Ізраїль та податковий законопроєкт.

Сенат США переніс розгляд нового законопроєкту про санкції проти росії та її торговельних партнерів щонайменше до липня, оскільки на порядок денний винесено інші ключові питання — ескалацію конфлікту між Іраном та Ізраїлем, а також "великий прекрасний" законопроєкт щодо податків і витрат бюджету.

Про це повідомляє Semafor.

Сенатори Ліндсі Грем (респ.) та Річард Блюменталь (дем.) працюють над оновленою версією своєї двопартійної ініціативи щодо санкцій. Цей варіант має містити захист союзників України від обмежень за співпрацю з рф та технічні поправки. Проте очікуваного голосування в червні не буде, пояснюють законодавці .

Лідер більшості в Сенаті Джон Тун (респ.) вважає, що розгляд перенесуть на "ліпневий період", оскільки тривають консультації з Адміністрацією з приводу строків .

Водночас республіканці прагнуть прийняти так званий «великий прекрасний» закон Трампа щодо податків та державних витрат вже наступного тижня.

Нинішня напруга між Іраном та Ізраїлем також відіграє ключову роль: збройний конфлікт активізує необхідність уструдненні уваги з боку США. Попередні повідомлення Bloomberg і Wall Street Journal стверджують, що Трамп схвалив план можливого удару по Ірану .

За словами Грема, затримка обговорення не означає, що США забули про росію чи Україну:

"Іран зараз у центрі уваги, але це не означає, що я забув про росію чи Україну. Іран — центр сцени, але раніше чи пізніше…" .

Проєкт має двопартійну підтримку — його підписали понад 80 сенаторів — і передбачає:

  • вторинні санкції проти країн, які торгують з росією (енергоресурси тощо);
  • 500 % мита на імпорт із таких країн;
  • заборону інвестицій американських фінансових установ в організації, пов’язані з російським урядом.

Прихильники санкцій сподіваються, що цей закон надасть Трампу додаткові важелі для тиску на путіна та стимулюватиме мирні переговори. Грем підкреслив важливість захисту союзників України:

"Немає жодних доказів, що путін зупиниться. Санкції дадуть президенту важелі впливу" .

Сенат СШАсанкціі проти росіївійна

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